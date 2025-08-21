Với tinh thần, khí thế từ thành công của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Đại hội Đảng bộ PVEP nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy PVEP đã sớm cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động thành kế hoạch triển khai rõ ràng cho từng đơn vị, dự án. Với sự chỉ đạo nhất quán từ Đảng ủy, HĐTV tới từng đơn vị, dự án, chi nhánh, cùng sự quyết tâm, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động PVEP trong việc thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và Tập đoàn, PVEP tiếp tục duy trì nhịp sản xuất ổn định, kiểm soát chặt chi phí, quan trọng nhất là đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm.

Nhờ áp dụng đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, PVEP tiếp tục duy trì tỷ lệ uptime khai thác ở mức trên 96%, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn khai thác. Các giải pháp tối ưu kỹ thuật và nâng cao hiệu quả bảo dưỡng, sửa chữa can thiệp giếng được áp dụng đồng bộ, vừa đảm bảo an toàn, duy trì sản lượng và tiết kiệm chi phí vận hành. Chiến dịch bảo dưỡng định kỳ 7 tháng đầu năm được thực hiện hiệu quả, tổng thời gian thực hiện rút ngắn 12 ngày so với kế hoạch.

Hoạt động tại dự án Đại Hùng pha 3.

Với những nỗ lực đó, sản lượng khai thác quy dầu trong tháng 7 là 0,32 triệu tấn (toàn dự án đạt 0,58 triệu tấn quy dầu), vượt 13% so với tháng 6/2025 và vượt 17% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 7 tháng, tổng sản lượng khai thác của PVEP đạt 1,97 triệu tấn quy dầu (toàn dự án là 3,76 triệu tấn quy dầu), vượt 14% kế hoạch.

PVEP cũng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong tháng 7/2025. Trong đó, tổng doanh thu tháng 07/2025 là 3.536 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch. Cộng dồn 7 tháng, tổng doanh thu PVEP đạt 19.868 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch đề ra. Trong 7 tháng, PVEP cũng đã đóng góp cho Ngân sách Nhà nước 6.659 tỷ đồng.

Trong bối cảnh sản lượng khai thác đang suy giảm tự nhiên, PVEP tiếp tục xác định việc đẩy mạnh đầu tư, phát triển các dự án mới là một trong những giải pháp trọng tâm để đảm bảo thực hiện kế hoạch sản lượng khai thác và gia tăng trữ lượng. Trong tháng 7, dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam (Lô 09-2/09) đã chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên, sớm 1 ngày so với kế hoạch (15/7), đóng góp ngay vào sản lượng dầu khí của Tổng công ty. Đây là dự án được triển khai thần tốc, vừa đảm bảo tiến độ, vừa tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Tại dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3, các giếng mới đi vào khai thác ổn định, duy trì sản lượng trung bình cao. Các dự án phát triển quan trọng cũng được PVEP tập trung thúc đẩy nhằm đảm bảo tiến độ có dòng dầu/dòng khí đầu tiên đúng kế hoạch.

Công tác quản trị tài chính - đầu tư được siết chặt, ưu tiên vốn cho các dự án mang lại hiệu quả nhanh, đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài để bù đắp nguồn cung trong nước đang dần suy giảm. PVEP đã phối hợp hiệu quả với các Người điều hành Dự án dầu khí để tận dụng được thế mạnh, nguồn lực có sẵn của nhau, qua đó phát huy, nâng cao các thế mạnh của từng đơn vị và nâng cao hiệu quả của toàn hệ sinh thái Petrovietnam. Đồng thời, PVEP tiếp tục trao đổi, thảo luận với các đối tác nhằm hiện thực hóa các dự án hợp tác tại Indonesia, Kazakhstan…

Các dự án đầu tư phát triển không chỉ mở ra cơ hội gia tăng trữ lượng mà còn góp phần đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào các mỏ nội địa. Đây cũng là bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn của PVEP trong việc chủ động hội nhập và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Những kết quả đạt được cho thấy PVEP không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mà còn chứng minh năng lực ứng phó linh hoạt với biến động thị trường. Với đà tăng trưởng ổn định, sự quyết liệt trong điều hành và định hướng chiến lược rõ ràng, PVEP bước vào những tháng cuối năm với niềm tin vững chắc vào mục tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch năm, góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia.

Lệ Thanh