Trong 9 tháng đầu năm 2025, PVEP đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể, gia tăng trữ lượng 9 tháng của PVEP đạt 10,4 triệu tấn quy dầu, vượt 13% so với kế hoạch. Kết quả tích cực này có được nhờ việc đưa vào khai thác các giếng Hải Sư Vàng, giếng DH-34P, giếng DH-33P. Các mỏ trọng điểm như Đại Hùng pha 3 (Lô 05-1a) và Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam (Lô 09-2/09) đã được đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch, góp phần đáng kể vào tăng trưởng sản lượng.

Nguồn ảnh: PVEP

Thành công từ dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3 đã minh chứng năng lực điều hành của đội ngũ PVEP trong quản lý tiến độ, kỹ thuật và tài chính.

Cùng với việc hoàn thành gia tăng trữ lượng, công tác vận hành khai thác được duy trì ổn định, an toàn. Toàn bộ hệ thống khai thác được vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố lớn, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án trọng điểm. Sản lượng khai thác dầu khí 9 tháng đầu năm đạt 2,6 triệu tấn quy dầu (toàn dự án đạt 6,22 triệu tấn quy dầu), đạt 116% kế hoạch đề ra.

Ngoài hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP còn ghi nhận doanh thu 26.208 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt 8.742 tỷ đồng, tương đương 116% kế hoạch.

Tổng công ty đã thực hiện hiệu quả các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đạt tổng giá trị tiết kiệm 577,34 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm lớn nhất đến từ chi phí đầu tư gần 14 triệu USD, chủ yếu do việc tối ưu thời gian khoan các giếng tại mỏ Đại Hùng pha 3 và dự án ở Algeria, cùng việc đàm phán giảm giá với các nhà thầu cung cấp hàng hóa dịch vụ... tại các lô dầu khí. Bên cạnh đó, PVEP đã tiết kiệm khoảng 9 triệu USD từ chi phí nhiên liệu, logistics và vận hành nhờ phối hợp sử dụng phương tiện, tối ưu chế độ vận hành, hóa phẩm, dịch vụ kỹ thuật... Đồng thời, chi phí quản lý cũng được tiết giảm 4,22 tỷ đồng thông qua thẩm định, xét duyệt dự toán.

Trong công tác đầu tư 9 tháng, PVEP triển khai 31 dự án dầu khí (29 dự án trong nước, 2 dự án nước ngoài), với giá trị đầu tư đạt 12.316 tỷ đồng (492,6 triệu USD). PVEP đã hoàn tất 29 báo cáo sử dụng vốn, 3 báo cáo RAR, 15 chương trình thăm dò, 4 hồ sơ gia hạn hợp đồng dầu khí, 8 báo cáo FDP/RFDP/ODP, thể hiện quyết tâm cao trong triển khai đầu tư - phát triển. Hai dự án quan trọng là mỏ Đại Hùng pha 3 và mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam đã cán đích sớm, minh chứng năng lực điều hành của đội ngũ PVEP trong quản lý tiến độ, kỹ thuật và tài chính.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PVEP đạt 110.630 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 92.482 tỷ đồng - tăng hơn 4.900 tỷ đồng so với cuối năm 2024 nhờ lợi nhuận tích lũy. Các chỉ số tài chính như lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt 37%, lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 18,8%, phản ánh hiệu suất hoạt động vượt trội và quản trị hiệu quả.

Bước vào quý IV, PVEP đặt trọng tâm vào ba nhóm nhiệm vụ lớn với tinh thần “Tiến độ là tiên quyết, chất lượng là nền tảng, an toàn là trên hết” được quán triệt sâu rộng, trở thành phương châm hành động xuyên suốt tại tất cả các dự án. Trong đó, tập trung cho công tác vận hành, khai thác - bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản lượng cả năm là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, PVEP sẽ triển khai các giải pháp cụ thể nhằm duy trì an toàn, ổn định các công trình dầu khí, tập trung vận hành hiệu quả các mỏ mới đưa vào khai thác và hoàn thiện thi công các giếng đang dở dang.

Một nhiệm vụ trọng tâm được Tổng công ty chú trọng đẩy mạnh là việc tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm. Hiện nay, PVEP đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đầu tư, thủ tục pháp lý và huy động vốn cho chuỗi dự án chiến lược (Lô B - Ô Môn, Đại Hùng Nam, Lô 15-1/05, Lô 09-2/09, Lô 16-1...). Song song, PVEP phối hợp với các đối tác để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới sau năm 2025.

Tổng công ty cũng tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát chi phí, đảm bảo lợi nhuận thực đạt vượt mục tiêu, nộp ngân sách Nhà nước đúng và đủ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch tiết kiệm - chống lãng phí, củng cố công tác thu hồi công nợ, xử lý dứt điểm các khoản tồn đọng.

Trong hợp tác đầu tư quốc tế, đặc biệt tại thị trường Indonesia, PVEP đã và đang tích cực xúc tiến các cơ hội đầu tư, nghiên cứu khả năng tham gia vào những dự án thăm dò, khai thác mới. Đây là bước đi quan trọng hiện thực hóa chiến lược phát triển ra nước ngoài của PVEP, phù hợp với Luật Dầu khí 2022 và Nghị định 132/2024/NĐ-CP về đầu tư dầu khí tại nước ngoài. Việc tích cực tham gia vào các dự án mới không chỉ giúp PVEP mở rộng địa bàn hoạt động, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị E&P toàn cầu.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy PVEP đã và đang khẳng định bản lĩnh của đơn vị chủ lực trong lĩnh vực thăm dò - khai thác dầu khí của Petrovietnam, với hiệu quả sản xuất kinh doanh vượt trội, tài chính lành mạnh, quản trị hiện đại. Với quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, PVEP đang tập trung cao độ để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2025, góp phần quan trọng vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững của đất nước.

(Nguồn: PVEP)