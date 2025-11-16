Máy hút ẩm đắt hàng

Đầu đông, khi Hà Nội bước vào những ngày nồm ẩm ướt, máy hút ẩm trở thành thiết bị thiết yếu trong nhiều gia đình, đặc biệt tại khu vực miền Bắc - nơi khí hậu ẩm kéo dài suốt mùa đông và xuân.

Thị trường máy hút ẩm hiện chia thành hai nhóm chính: dân dụng và công nghiệp. Máy hút ẩm gia đình chiếm phần lớn doanh số, tập trung ở phân khúc công suất từ 8 đến 20 lít/ngày, phù hợp với các căn hộ, văn phòng và phòng ngủ có diện tích 20-50m2.

Với phân khúc gia đình, các thương hiệu như FujiE, Kosmen, Kangaroo, Tiross và Roler đang chiếm ưu thế nhờ mức giá dễ tiếp cận và tính năng đáp ứng nhu cầu cơ bản. Giá trung bình của dòng máy dân dụng dao động từ 4-8 triệu đồng.

Các thương hiệu lớn như LG, Panasonic, Sharp và Electrolux đang đẩy mạnh phân khúc cao cấp với công nghệ Inverter tiết kiệm điện, cảm biến độ ẩm tự động và độ ồn thấp. Phân khúc này có giá từ 9-15 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập cao, ưu tiên tiện nghi và thẩm mỹ nội thất.

Máy sấy quần áo bán chạy, đắt nhất gần 30 triệu đồng

Những ngày gần đây, mưa dầm và độ ẩm cao khiến không ít gia đình rơi vào cảnh quần áo giặt mãi không khô, trong nhà ám đầy mùi ẩm. Nhu cầu mua máy sấy quần áo tăng vọt tại các hệ thống siêu thị điện máy.

Máy sấy quần áo hiện khá đa dạng về mẫu mã và giá thành, trong đó phổ biến nhất là hai dòng máy sấy thông hơi và máy sấy bơm nhiệt. Mức giá trung bình của máy sấy thông hơi dao động từ 5 đến 10 triệu đồng. Giá thành của máy sấy bơm nhiệt cao hơn, thường từ 14 triệu đồng trở lên, phổ biến ở các thương hiệu như Electrolux, LG, Samsung hay Bosch. Ở phân khúc này, nhiều mẫu máy sấy quần áo có giá trên 20 triệu đồng.

Đáng chú ý, có một mẫu máy sấy quần áo có giá lên tới 29,5 triệu đồng, thuộc nhóm sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Sản phẩm này vận hành theo cơ chế bơm nhiệt, tích hợp kết nối Wi-Fi và nhiều công nghệ tiên tiến khác.

Máy rửa bát giá rẻ bất ngờ

Máy rửa bát đang dần trở thành thiết bị gia dụng quen thuộc như tủ lạnh hay máy giặt. Các mẫu máy rửa bát hiện nay trải dài từ loại nhỏ gọn giá vài triệu đến dòng cao cấp hơn 30 triệu đồng.

Theo các chuyên gia, khi quyết định đầu tư một chiếc máy rửa bát, người dùng nên cân nhắc kỹ về nhu cầu thực tế, số lượng thành viên trong gia đình và không gian lắp đặt. Gia đình nhỏ có thể chọn máy để bàn dung tích 6-8 bộ, còn nhà đông người nên ưu tiên các mẫu 12-15 bộ có hiệu suất cao.

Nho Trung Quốc la liệt chợ Việt, giá rẻ hơn cả mớ rau

'Nho Trung Quốc chính vụ hàng đẹp và nhiều, lấy bao nhiêu cũng có, loại rẻ nhất chỉ 15.500 đồng/kg', chị Nguyễn Thị Thủy rao bán các loại nho nhập khẩu trên một chợ online có gần nửa triệu thành viên tham gia.

Bên dưới bài đăng, chị đính kèm ảnh chụp những chùm nho Trung Quốc căng bóng để chào mời khách mua sỉ.

Chị cho biết, Trung Quốc đang vào chính vụ thu hoạch các loại nho nên ở chợ Việt cũng bày bán la liệt nho sữa xanh, nho sữa đỏ, nho kẹo, nho ruby, nho đỏ có hạt... Điều đáng nói, ở thời điểm này, hầu như loại nho nào nhập khẩu từ nước láng giềng giá cũng siêu rẻ.

Rẻ nhất tại chợ Việt, nho đỏ có hạt nhập từ Trung Quốc chỉ 15.500 đồng/kg. Ảnh: NVCC

Hiện nay, rẻ nhất trong các loại nho Trung Quốc có mặt tại chợ Việt là nho đỏ có hạt. Loại nho này quả to, tròn, ăn ngọt nhưng giá bán giảm còn 140.000 đồng/thùng 9kg (khoảng 15.500 đồng/kg). Theo chị, cầm số tiền này ra chợ có khi không mua nổi một mớ rau.

Giá dừa lao dốc, 50 nghìn mua được 12 quả

Khoảng hơn một tháng nay, giá dừa tươi (dừa lấy nước) tại nhiều tỉnh miền Tây liên tục lao dốc. Doanh nghiệp thu mua cũng xác nhận giá dừa đã giảm xuống mức 40.000-50.000 đồng/chục (12 quả) loại 1. Trong khi đó, ở thời điểm tháng 8 năm nay, giá dừa dao động từ 100.000-130.000 đồng/chục quả.

Tương tự, vào cuối tháng 10, giá dừa khô còn neo ở mức 180.000 đồng/chục quả thì nay giảm còn 100.000-110.000 đồng/chục quả.

Nửa đầu năm nay giá dừa tăng cao kỷ lục, có thời điểm dừa tươi tăng lên mức 170.000-180.000 đồng/chục quả, dừa khô vọt lên 230.000 đồng/chục quả.

Giá cà chua chạm mốc 60.000 đồng/kg

Giá rau củ tăng cao những ngày qua khiến thị trường tại Hà Nội “nóng” hơn bao giờ hết. Đặc biệt, giá cà chua tăng vọt khiến người tiêu dùng ngỡ ngàng.

Theo khảo sát của PV Sức Khỏe Đời Sống, giá cà chua tại các chợ truyền thống ở Hà Nội đang dao động quanh mốc cao kỷ lục 60.000-65.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với mức giá 28.000-30.000 đồng cách đây một tuần.

Nhiều tiểu thương cho biết, vì giá nhập cao, buôn bán không có lãi nên mấy ngày nay họ hạn chế nhập cà chua về bán.

Hàng thiết yếu đua nhau tăng giá

Giá rất nhiều mặt hàng - trong đó chủ yếu là hàng thiết yếu - đồng loạt tăng mạnh, tác động đến cuộc sống của mỗi người dân, trong bối cảnh thu nhập vẫn èo uột.

Theo VTC News, thời gian gần đây, giá rau xanh ở Hà Nội tăng chóng mặt, nhiều loại thậm chí đắt gấp 3 lần trước đó khiến bà nội trợ giật mình. Không chỉ rau xanh mà các loại thực phẩm cơ bản khác cũng đắt lên. Hiện thịt heo các loại tăng khoảng 20.000 đồng/kg.

Trong khi đó, trứng gà sau một thời gian giảm sâu nay đã quay đầu tăng mạnh trở lại. Hiện trứng loại to được bán tới 35.000 đồng/chục quả, tăng 7.000 đồng với hồi tháng 6. Một số mặt hàng thủy sản như cá quả, cá trắm đen, trắm trắng, cá rô phi cũng tăng giá thêm khoảng 10.000-15.000 đồng/kg. Giá các nguyên liệu đầu vào để chế biến cũng biến động.

Trong bối cảnh giá thực phẩm và nhiều chi phí tăng cao, nhiều hàng quán đã nhanh chóng thay bảng giá, khiến người tiêu dùng thêm phần choáng váng.