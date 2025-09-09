Ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) phát biểu tại lễ Khai mạc PVOIL VGC 2025

Chung kết PVOIL VGC 2025 vừa kết thúc thành công ngày 30 và 31/8 tại Quảng trường Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá. Trước đó là các chặng vòng loại khu vực gồm: PVOIL VGC miền Nam 2025 tổ chức ngày 31/5 tại Trường đua Đại Nam, TP.HCM; và PVOIL VGC miền Bắc tổ chức ngày 12-13/7 tại Quảng trường 30/10, Quảng Ninh. Tính từ lúc mở đăng ký chặng đầu tiên, giải năm nay đã kéo dài trong 4 tháng liên tục.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) chia sẻ: “Bên cạnh là nhà tài trợ tên giải của Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam (PVOIL VOC) trong suốt 6 năm qua, đây là năm thứ hai PVOIL là nhà tài trợ tên giải của Giải Đua Ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia

PVOIL Cup. Đây tiếp tục là một sân chơi tiêu biểu, góp phần tạo nên môi trường rèn luyện, giao lưu, kết nối những người đam mê môn thể thao tốc độ.

Lần đầu tiên tổ chức vòng chung kết PVOIL VGC tại Thanh Hóa, Ban Tổ chức, các đơn vị đồng hành và địa phương đã cùng nhau kiến tạo một sân chơi thể thao quy mô, hiện đại, mới lạ và giàu cảm xúc. Chúng tôi tin rằng, giải đấu lần này sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất và người Thanh Hóa; đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên của những người con đang viết tiếp hành trình phát triển đầy tự hào của quê hương, đất nước”.

Gian hàng của PVOIL trong khuôn khổ Giải đua Ô tô Gymkhana PVOIL Cup 2025 tại Thanh Hóa

Là doanh nghiệp tiên phong và có đóng góp lớn cho sự phát triển phong trào đua xe ô tô thể thao tại Việt Nam, PVOIL đã gắn bó với các giải đua ô tô địa hình do Công ty Cổ phần OTV Truyền thông tổ chức từ năm 2016. Và PVOIL đã gắn tên mình với giải đua Gymkhana vô địch quốc gia từ mùa đầu tiên và tiếp tục giữ vai trò này trong mùa giải năm nay - thể hiện rõ cam kết lâu dài và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp đối với hoạt động thể thao tốc độ tại Việt Nam.

Trạm cấp phát nhiên liệu PVOIL

Trong thời gian diễn ra vòng chung kết này, phía PVOIL đã chuẩn bị sẵn sàng lượng xăng chất lượng cao với 2 xe bồn lưu động PVOIL Mobile được bố trí ở vị trí thuận tiện để phục vụ khán giả. Ban Tổ chức, Ban Điều hành giải cùng các vận động viên được cấp phát voucher xăng dầu miễn phí thông qua app PVOIL 4U. Việc này giúp mỗi người có thể chủ động sử dụng các voucher hoặc cho tặng thuận lợi.

Người dân trải nghiệm đổ xăng trực tiếp tại 2 xe bồn lưu động của PVOIL

PVOIL VGC 2025 cũng là hoạt động đầy ý nghĩa, được tổ chức đúng vào dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời chứng minh được năng lực tổ chức chuyên nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, để lại ấn tượng mạnh mẽ cho các tay đua và hàng triệu lượt khán giả theo dõi.

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Tổng Giám đốc công ty OTV Media, Đồng trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Thành công của giải đấu tại Thanh Hóa chính là động lực lớn. Chúng tôi xin cảm ơn sự đồng hành của Nhà tài trợ chính PVOIL và các đối tác. Đây là nền tảng để tiếp tục phát triển bộ môn Gymkhana, biến nó thành một sân chơi chuyên nghiệp, bài bản hơn nữa cho những người đam mê tốc độ”.

Đặc biệt, giải đấu còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Thanh Hóa cùng các đối tác đã trao 100 triệu đồng tặng cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Hàm Rồng. Mục đích của chương trình là nhằm hỗ trợ các gia đình khó khăn có thân nhân gặp tai nạn giao thông trên địa bàn. Thông qua việc lồng ghép trách nhiệm cộng đồng vào các sự kiện thể thao, Ban Tổ chức cùng với các nhà tài trợ mong muốn xây dựng một giải đua không chỉ mang lại cảm xúc mạnh mẽ từ tốc độ, mà còn truyền cảm hứng về tinh thần nhân ái và sự phát triển bền vững.

Giải đua PVOIL VGC 2025 tại Thanh Hóa đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn drift kết hợp động cơ vô cùng mãn nhãn

Sau hai ngày thi đấu gay cấn, PVOIL VGC 2025 đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng trong số 26 vận động viên ở hai hạng cầu: Hạng Cầu trước (FWD) và Hạng Cầu sau - Hai cầu (RWD/AWD). Tổng giá trị giải thưởng lên tới 116 triệu đồng được trao như sau:

PVOIL VGC 2025 không chỉ là giải đấu thể thao, mà còn là sự kiện văn hóa cộng đồng. Mỗi một chặng đua đều được tổ chức theo quy mô của một lễ hội xe. Tại đó, bên cạnh hoạt động chính là cuộc tranh tài của các vận động viên, khán giả còn được trải nghiệm, thưởng thức nhiều hoạt động khác như lái thử các mẫu xe máy và ô tô đời mới, thưởng thức các màn trình diễn drift, đêm nhạc DJ, lễ hội âm thanh, hay tham gia thử thách nồng độ cồn cùng nhãn hàng Heineken 0.0.

Bích Đào