Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 của Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. Trong đó có nhiều chính sách "sát sườn" và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đăng ký ô tô, xe máy của người dân.

Cụ thể, quy định mới bổ sung kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho người đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu; đổi và cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp;...

Việc đăng ký ô tô, xe máy sẽ được tích hợp lên VNeID của chủ xe. Ảnh minh hoạ: Hải Phong

Về thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe (đăng ký sang tên xe), nội dung cũng được đơn giản hóa hơn.

Cụ thể, Bộ Công an sẽ thí điểm triển khai giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên cổng dịch vụ công; thực hiện triển khai đối với các địa phương có dữ liệu hôn nhân đầy đủ. Lý do là để thay thế hợp đồng mua bán xe công chứng, chứng thực bằng dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu xe trên Cổng dịch vụ công nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện cho người dân.

Như vậy, với quy định mới bổ sung kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30%, qua đó sẽ tiết kiệm được số tiền không nhỏ.

Ví dụ, tại Khu vực I bao gồm 2 thành phố Hà Nội và TPHCM, lệ phí đăng ký xe lần đầu áp dụng cho ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) là 20 triệu đồng. Khi thực hiện thủ tục đăng ký xe trực tuyến toàn trình, người dùng sẽ tiết kiệm được 30% so với mức lệ phí hiện hành, tương đương số tiền tối đa tới 6 triệu đồng.

Hay với xe máy có giá trị trên 40 triệu đồng, khi người dân ở Hà Nội hay TPHCM đăng ký mới trên Cổng dịch vụ công sẽ tiết kiệm được 30% mức lệ phí hiện hành với số tiền quy đổi là 1,2 triệu đồng.

Dựa trên nội dung trong Quyết định 1891/QĐ-TTg, người dân được hưởng lợi với số tiền đến 6 triệu đồng khi có 2 điều kiện là đăng ký xe lần đầu (bao gồm cả ô tô, xe máy cảt nhập khẩu và sản xuất trong nước) và việc đăng ký xe thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đồng thời, kết quả sẽ được cập nhật trên VNeID cá nhân của chủ xe.

TT Nội dung thu lệ phí Khu vực I Khu vực II I Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số 1 Xe ô tô, trừ xe ô tô quy định tại điểm 2, điểm 3 mục này 500.000 150.000 2 Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) 20.000.000 200.000 3 Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc đăng ký rời 200.000 150.000 4 Xe mô tô 4.a Trị giá đến 15.000.000 1.000.000 150.000 4.b Trị giá trên 15.000.000 đồng đến 40.000.000 2.000.000 150.000 4.c Trị giá trên 40.000.000 4.000.000 150.000

Mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông hiện hành theo Thông tư 71/2025 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Đơn vị: VNĐ

Ngoài nội dung về giảm lệ phí đăng ký xe nêu trên, tại Quyết định 1891/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ còn phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc. Với thủ tục đổi giấy phép lái xe, thời gian giải quyết giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc. Thời gian giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép lái xe chỉ còn 3,5 ngày làm việc, giảm 1,5 ngày làm việc.

Quyết định 1891/QĐ-TTg yêu cầu thực hiện các nội dung trên trong năm 2025.

(Tổng hợp)

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Bài viết cộng tác vui lòng gửi về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!