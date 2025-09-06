Theo báo cáo mới công bố hôm nay (6/9) của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong tháng 8/2025 vừa qua, ước tính có tổng cộng 55.013 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này giảm khoảng 1,7% so với tháng trước 7 (với khoảng 56.000 chiếc).

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 8 ước đạt 40.100 chiếc, tăng 6,6% so với tháng 7 và tăng tới 37,1% so với tháng 8/2024. Đây là tháng có sản lượng xuất xưởng cao thứ hai trong năm 2025, chỉ sau tháng 6.

Tổng cộng trong 8 tháng đầu năm, các nhà sản xuất ô tô trong nước xuất xưởng ước đạt 302.000 chiếc, tăng tới 59,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngược lại với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc có xu hướng giảm trong tháng vừa qua. Cụ thể, theo báo cáo của Cục Thống kê, ước tính có 14.913 chiếc được nhập về Việt Nam trong tháng 8, giảm 19% so với tháng 7 (với 18.393) và giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị xe ô tô nhập khẩu tháng 8 đạt tới 363 triệu USD, giảm khoảng 16% so với tháng trước nhưng vẫn tăng tới 22,6% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy xu hướng các nhà nhập khẩu ưu tiên đưa các dòng xe có giá trị cao về nước trong tháng vừa qua.

Việt Nam đã chi 3,021 tỷ USD để nhập khẩu ô tô trong 8 tháng đầu năm 2025. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà

Cộng dồn trong 8 tháng đầu năm 2025, ước tính đã có 136.490 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với giá trị ước đạt 3,021 tỷ USD; tăng 28,1% về lượng và 38,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường ô tô đang bước vào giai đoạn giảm giá sâu chưa từng có nhằm giải phóng lượng hàng tồn kho lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng xu hướng này có thể còn kéo dài đến đợt cao điểm cuối năm.

