Diễn đàn thường niên về quản trị công ty lần thứ 8 (AF8) do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức ngày 5/12/2025 có chủ đề “Hội đồng Quản trị bứt phá: Vươn tầm khu vực, định vị niềm tin và danh tiếng trên thị trường vốn” tiếp tục là sự kiện uy tín quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu, giới đầu tư và chuyên gia quản trị từ nhiều ngành nghề. Trong bối cảnh thị trường vốn ngày càng đề cao minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị rủi ro, AF8 trở thành không gian để các doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), chia sẻ cách thức nâng cao năng lực quản trị nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững.

Ông Phạm Việt Anh - Chủ tịch HĐQT PVTrans cùng các lãnh đạo cấp cao tại Diễn đàn thường niên về Quản trị Công ty AF8 2025

Xây dựng nền tảng quản trị theo thông lệ quốc tế

Trong những năm qua, PVTrans luôn kiên định với chiến lược nâng cao năng lực quản trị. Hội đồng Quản trị PVTrans không chỉ đóng vai trò đại diện cho cổ đông mà còn là “Kiến trúc sư trưởng” của chiến lược phát triển trung - dài hạn, định hướng doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

Tư duy “minh bạch - trách nhiệm - chuyên nghiệp” được thể hiện rõ qua việc PVTrans không chỉ dừng ở việc tuân thủ pháp luật mà còn chủ động tham chiếu và áp dụng Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN Scorecard (ACGS). Để đảm bảo tính khách quan trong quyết định chiến lược, PVTrans đặc biệt đề cao vai trò và sự tham gia của Thành viên HĐQT độc lập - một yếu tố được các quỹ đầu tư quốc tế đánh giá rất cao khi xem xét tính ổn định và lợi ích dài hạn của doanh nghiệp.

Việc hoàn thiện khung quản trị nội bộ, tăng cường tính độc lập của các ủy ban và tối ưu hoá cơ chế giám sát rủi ro đã giúp PVTrans tạo dựng được niềm tin vững chắc cho cổ đông, đối tác và thị trường vốn. Thành tựu này được thể hiện rõ qua việc PVTrans vinh dự đạt các giải thưởng quan trọng về quản trị, bao gồm: Top 20 Doanh nghiệp cam kết và tiên phong hướng tới đạt chuẩn xếp hạng Tài sản ASEAN (ACGS20), Top 50 Doanh nghiệp tiên phong cam kết thực hành quản trị công ty tốt và hướng tới bộ chỉ số VNCG50 (Top VNCG50 2025) và Top 5 Hội đồng Quản trị của năm 2025.

PVTrans vinh dự nhận giải thưởng Top 5 Hội đồng Quản trị của năm 2025

Mở rộng đội tàu, nâng tầm vị thế dẫn đầu ngành vận tải hàng lỏng

Chính nền tảng quản trị vững chắc đã tạo điều kiện cho PVTrans tận dụng tối đa chu kỳ thị trường, mang lại những kết quả tài chính vượt trội. Luỹ kế 11 tháng đầu năm PVTrans ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 13.950 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.355 tỷ đồng. Năm 2025, Đại hội đồng cổ đông PVTrans đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 10.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng.

Với kết quả của 11 tháng, PVTrans đã hoàn thành lần lượt 150% và 113% mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận cả năm. Sự vượt trội này phản ánh năng lực quản trị rủi ro, khả năng tối ưu hoá vận hành và khai thác hiệu quả đội tàu trong điều kiện thị trường biến động.

Cùng giai đoạn này, PVTrans đã đầu tư thêm 6 tàu mới, nâng tổng số đội tàu sở hữu lên 64 chiếc với tổng trọng tải hơn 1,9 triệu DWT, trong đó hơn 90% đội tàu hoạt động tại thị trường nước ngoài. Đồng thời, PVTrans cũng không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kiểm soát chi phí và nâng cao an toàn vận hành, qua đó củng cố năng lực khai thác và vị thế cạnh tranh quốc tế.

PVTrans tiên phong chuẩn hoá vận hành xanh và an toàn

Trong bối cảnh ngành hàng hải toàn cầu bước vào giai đoạn chuyển đổi xanh mạnh mẽ, PVTrans đã đẩy nhanh triển khai các sáng kiến ESG.

Công tác an toàn - môi trường luôn được đặt ở mức tiêu chuẩn cao nhất, với tỷ lệ tuân thủ an toàn đạt chuẩn quốc tế, phù hợp với yêu cầu khắt khe từ các đối tác dầu khí lớn.

PVTrans cũng chú trọng các chương trình trách nhiệm xã hội, phát triển con người, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng văn hoá doanh nghiệp lấy đạo đức - kỷ luật - trách nhiệm làm nền tảng. Những nỗ lực này giúp doanh nghiệp không chỉ phát triển về quy mô mà còn nâng tầm uy tín và hình ảnh trên thị trường.

Sự hiện diện của PVTrans tại AF8 năm nay không chỉ thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong mô hình quản trị hiện đại mà còn khẳng định quyết tâm vươn tầm khu vực. Với nền tảng quản trị vững chắc, đội tàu ngày càng lớn mạnh và cam kết ESG rõ ràng, PVTrans đang củng cố mạnh mẽ niềm tin của cổ đông, đối tác và thị trường vốn. PVTrans tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp dẫn đầu vận tải hàng lỏng Việt Nam, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu mạnh trong khu vực và kiến tạo giá trị bền vững cho tương lai, trở thành một khoản đầu tư đáng tin cậy trên bản đồ vốn toàn cầu.

Phương Dung