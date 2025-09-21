Chiều 21/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chuyển từ 'khai thác tài nguyên' sang 'kiến tạo năng lượng - công nghiệp - tri thức'

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử 50 năm qua, Petrovietnam đã có những đóng góp to lớn, nhiều năm đạt từ 20%-30% tổng thu ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; thậm chí còn góp phần giữ vững mạch sống của xã hội, bảo vệ an ninh chế độ ở những thời điểm cam go, trước những biến động chính trị thế giới.

Theo Tổng Bí thư, thế giới hôm nay đang chuyển dịch nhanh chóng sang kinh tế xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo thông minh, với những đột phá chưa từng có về công nghệ và quản trị. Trong bối cảnh đó, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng mới mang tính đột phá, chiến lược để thực hiện 3 mục tiêu rất quan trọng: Giữ vững môi trường hòa bình và ổn định; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Petrovietnam 8 chữ: "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu". Ảnh: PVN

Đối với Petrovietnam, còn có trách nhiệm triển khai Kết luận 76 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. Đây chính là kim chỉ nam để Tập đoàn chuyển từ "khai thác tài nguyên" sang "kiến tạo năng lượng - công nghiệp - tri thức".

Trong chiến lược phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế;

Cùng với đó, Petrovietnam phải dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng Bí thư chỉ rõ, tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đổi mới quản trị, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế để nâng cao hiệu quả, an toàn; tăng cường kỷ luật thực thi, phòng chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm nguyên tắc minh bạch, liêm chính, hiệu quả và bền vững; chủ động hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế để gắn kết phát triển chung.

Tổng Bí thư thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Petrovietnam. Ảnh: PVN

Nhân Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư tặng Petrovietnam 8 chữ: "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu". Trong đó, “Tiên phong” để dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, xanh, nâng tầm hội nhập, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. “Vượt trội” trong hiệu quả, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo, trở thành hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp nhà nước.

“Bền vững” trong tầm nhìn và hành động, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và trách nhiệm quốc gia. “Toàn cầu”, trong khát vọng và sức mạnh, vươn ra biển lớn, định vị Việt Nam trên trường quốc tế, tự tin trong hàng ngũ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Thủ tướng trao Huân Chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho một số lãnh đạo của Petrovietnam. Ảnh: PVN

Để hiện thực hóa khát vọng lớn, Petrovietnam cần tiếp tục nỗ lực vượt bậc cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của hệ thống chính trị. Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho thị trường năng lượng cạnh tranh và phát huy hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị trong Điều lệ hoạt động của Tập đoàn; xây dựng cơ chế đặc thù cho các dự án năng lượng chiến lược…

Các Bộ, ngành, địa phương, phối hợp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt phục vụ phát triển; thực hiện quy hoạch không gian, hạ tầng; đồng thời kiến tạo trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia.

Tổng Bí thư tin tưởng Petrovietnam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là "doanh nghiệp Dân tộc" vì lợi ích quốc gia, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước và khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Petrovietnam có tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ

Chủ tịch Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, suốt 50 năm qua, Tập đoàn đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, hiện đại với hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược; đưa vào hoạt động nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia trong và ngoài nước.

Petrovietnam đã làm chủ hầu hết các công nghệ lõi trong chuỗi giá trị dầu khí ở trình độ thế giới: từ thăm dò, khai thác dầu khí, xử lý khí, đến lọc hóa dầu, tổng hợp hóa học sản xuất amoniac, ure, vật liệu cao phân tử, sản xuất điện tua bin khí…

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam. Ảnh: PVN

Bên cạnh đó, Tập đoàn bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, giữ vai trò chủ lực trong cung ứng nguồn năng lượng thiết yếu. Tập đoàn đã khai thác đạt 441,5 triệu tấn dầu và 196,0 tỷ m3 khí; hằng năm đáp ứng 60-70% nhu cầu xăng dầu, 70-80% nhu cầu khí dân dụng và khoảng 10% sản lượng điện cả nước.

Quy mô của Petrovietnam tăng trưởng theo cấp số nhân. Năm 2011 tổng doanh thu lũy kế đạt 160 tỷ USD, đến năm 2025 đã lên tới 605 tỷ USD. Năm 2025, nộp ngân sách lũy kế của Petrovietnam đạt hơn 142 tỷ USD.

Hiện, Petrovietnam có tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng. Là đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất, với bình quân đạt 160 nghìn tỷ đồng/năm trong những năm gần đây; có lợi nhuận cao nhất khi giai đoạn 2020-2025 đạt tới 316 nghìn tỷ đồng, tương đương 2,2 tỷ USD/năm.

Đặc biệt, Petrovietnam còn dẫn đầu trong hoạt động an sinh xã hội. Chỉ riêng giai đoạn 2020-2025 đã dành hơn 5.130 tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng.

Sau 50 năm, bước ngoặt chiến lược quan trọng nhất là sự chuyển đổi sứ mệnh của Petrovietnam. Việc đổi tên từ "Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam" thành "Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam" không chỉ thay đổi định danh mà còn là sự tái định vị mang tính chiến lược. Mục tiêu đến 2030 là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; dẫn dắt hình thành các Trung tâm Công nghiệp Năng lượng Quốc gia. Đến năm 2050, sẽ trở thành Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng tích hợp, xanh - số - thông minh, nằm trong nhóm các tập đoàn hàng đầu khu vực, có vị thế toàn cầu.