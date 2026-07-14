Trong khi Brad Pitt đang hạnh phúc với bạn gái kém 27 tuổi thì ở khía cạnh khác, anh gặp chuyện quá đau lòng khi lần lượt các con yêu cầu xoá họ bố. Hai người con nuôi của Angelina Jolie và Brad Pitt là Zahara và Maddox vừa đăng báo xin bỏ hộ bố trước khi chính thức đổi tên theo luật California.

Maddox (25 tuổi) và Zahara (21 tuổi) sau khi đệ đơn lên toà xin bỏ họ bố đã liên tục đăng tin trên tờ Los Angeles Daily Journal vào các ngày 7 và 9/7. Theo đó, Maddox xin đổi tên từ Maddox Chivan Jolie-Pitt thành Maddox Chivan Jolie, còn Zahara muốn được công nhận tên Zahara Marley Jolie một cách hợp pháp. Sự việc sẽ được toà xem xét vào ngày 14 và 28/9 tới.

Trước đó, hai người con ruột của nam diễn viên là Shiloh và Vivienne cũng đã làm thủ tục xoá họ bố.

Căn cứ luật bang California, trước khi thẩm phán phê chuẩn, người nộp đơn phải công bố yêu cầu ở mục thông báo pháp lý trên báo trong vòng 1 tháng. Nội dung này sẽ xuất hiện ở mục thông báo pháp lý của trang tin.

Đại diện của Angelina Jolie hiện vẫn chưa phản hồi về sự việc. Tuy nhiên, trước đó, vào năm 2024, một nguồn tin chia sẻ với PEOPLE rằng Brad Pitt hầu như không liên lạc với các con dù thời điểm đó vẫn có quyền thăm nuôi các con khi chúng chưa tới tuổi trưởng thành.

Những mốc sự kiện trong đời của các con cũng không có sự xuất hiện của nam diễn viên mà hầu hết chỉ có Angelina Jolie. Trong lễ tốt nghiệp hồi tháng 5 vừa qua, Zahara cũng xuất hiện với tên gọi Zahara Marley Jolie. Trong khi đó, Maddox cũng xoá họ Pitt khi tham gia bộ phim mới của mẹ mang tên Couture.

Một nguồn tin chia sẻ với People rằng Brad Pitt rất buồn khi con gái Shiloh xoá họ mình. Bởi điều đó có nghĩa anh đã chính thức mất con. "Chấp nhận việc này không dễ dàng với Brad Pitt bởi anh ấy rất yêu và nhớ lũ trẻ", nguồn tin nói. Angelina Jolie đâm đơn ly hôn Brad Pitt vào tháng 9/2016 chỉ sau 2 năm cưới. Quá trình ly hôn của họ phải tới tháng 12/2024 mới chính thức kết thúc.

Angelina Jolie kể từ đó vẫn chưa hẹn hò ai còn Brad Pitt đang say đắm bên bạn gái kém 27 tuổi là nhà thiết kế trang sức.