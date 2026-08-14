Mức phạt cụ thể khi xe quá hạn đăng kiểm

Căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc điều khiển hoặc đưa phương tiện hết hạn kiểm định (hoặc không có giấy chứng nhận, tem kiểm định) tham gia giao thông cụ thể như sau:

1. Đối với người điều khiển phương tiện:

Hết hạn dưới 1 tháng: Mức phạt tiền từ 3.000.000 VNĐ đến 4.000.000 VNĐ. Đồng thời, người điều khiển bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) từ 1 đến 3 tháng và trừ 2 điểm GPLX (Điểm a Khoản 5 Điều 13).

Không có hoặc hết hạn từ 1 tháng trở lên: Mức phạt tiền từ 4.000.000 VNĐ đến 6.000.000 VNĐ. Người điều khiển cũng bị tước quyền sử dụng GPLX từ 1 đến 3 tháng và trừ 2 điểm GPLX (Điểm b Khoản 6 Điều 13).

2. Đối với chủ phương tiện (Đưa xe tham gia giao thông):

Hết hạn dưới 1 tháng:

Cá nhân: Phạt tiền từ 4.000.000 VNĐ đến 6.000.000 VNĐ (Điểm b Khoản 9 Điều 32).

Tổ chức: Phạt tiền từ 8.000.000 VNĐ đến 12.000.000 VNĐ (Điểm b Khoản 9 Điều 32).

Không có hoặc hết hạn từ 1 tháng trở lên:

Cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 VNĐ đến 12.000.000 VNĐ (Điểm a Khoản 11 Điều 32).

Tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 VNĐ đến 24.000.000 VNĐ (Điểm a Khoản 11 Điều 32).