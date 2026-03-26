Theo thông tin được ông Nguyễn Tô An - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp, từ ngày 1/3, khi áp dụng phương pháp kiểm định khí thải mới theo chu trình gia tốc tự do, số lượng phương tiện không đạt tiêu chuẩn đã tăng đáng kể.

Cụ thể, tỷ lệ xe sử dụng động cơ xăng trượt đăng kiểm tăng gấp đôi, trong khi xe diesel tăng hơn 3 lần so với trước đây.

Đáng chú ý, toàn quốc mới chỉ ghi nhận duy nhất một trường hợp phương tiện gặp sự cố trong quá trình đăng kiểm với nguyên nhân được xác định do lỗi từ nhà sản xuất.

"Với chiếc xe này, ngay ở công đoạn kiểm tra đánh giá tình trạng hoạt động của động cơ thì đã phát hiện lỗi hư hỏng rồi chứ chưa vào công đoạn kiểm tra khí thải hay phải ký cam kết gì. Đây cũng là dòng xe thường xuyên có lỗi tương tự nên đã được phát hiện sớm hư hỏng và thiệt hại không đáng kể", ông Nguyễn Tô An chia sẻ với PV VietNamNet.

Liên quan đến lo ngại xe bị hư hỏng khi đăng kiểm, vị lãnh đạo này cho biết, nguyên nhân gốc rễ của việc hỏng hóc động cơ khi đến trung tâm đăng kiểm không nằm ở phương pháp đo, mà nằm ở tình trạng kỹ thuật của phương tiện.

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm, rất nhiều xe khi mang đi đăng kiểm trong tình trạng chảy dầu, động cơ hoạt động không ổn định, có tiếng gõ lạ, thiếu nước làm mát hoặc xả khói đen, khói trắng... Trong khi đó, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng đã quy định, trách nhiệm "phải bảo dưỡng, sửa chữa để bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện" là hoàn toàn thuộc về chủ xe (Điều 43).

"Thói quen của hầu hết chủ xe là chỉ khi nào phương tiện hư hỏng mới mang đi sửa chữa, thiếu sự chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ. Những xe bảo dưỡng tốt, kể cả xe sử dụng nhiều năm, việc vượt qua bài kiểm tra khí thải là khá dễ", ông An nhận định.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cũng cho biết, việc kiểm tra khí thải phương tiện giao thông đường bộ tại Việt Nam được triển khai từ năm 1999 theo Quyết định 1397/1999/QĐ-BGTVT. Trong đó, phương pháp đo độ khói động cơ diesel bằng chu trình gia tốc tự do đã được chuẩn hóa từ sớm dựa trên các tiêu chuẩn như TCVN 5418:1991 và TCVN 6438:1998.

Phương pháp này cũng được quy định trong nhiều hệ thống tiêu chuẩn quốc tế như UNECE R24, chỉ thị 2014/45/EU của châu Âu, tiêu chuẩn GB 3847-2018, đang được hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á công nhận và áp dụng.

Đăng kiểm viên lắp đặt hệ thống cảm biến khí thải cho một chiếc xe diesel. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo ông An, việc kiểm định khí thải bằng phương pháp này đã được triển khai gần 30 năm nay. Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở giai đoạn trước tiêu chuẩn áp dụng còn thấp, thời gian đạp ga khi thử nghiệm kéo dài từ 2-5 giây, đồng thời tốc độ vòng quay động cơ chỉ được lấy ở mức khoảng 90% tốc độ cực đại.

"Cách làm trước đây bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phản ánh chính xác tình trạng phát thải thực tế của phương tiện, do đó hiệu quả trong việc kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường chưa cao", ông An đánh giá.

Trước lo ngại động tác "đạp hết ga" của đăng kiểm viên có thể gây hại động cơ, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm cho biết đây là bước kỹ thuật quan trọng nhằm đo đúng đỉnh khói của phương tiện máy dầu. Quy trình hiện hành được thiết kế trong ngưỡng an toàn kỹ thuật, phù hợp với từng loại động cơ.

Ông An cho rằng, việc tăng vòng tua chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (dưới 1 giây), có kiểm soát và không gây ảnh hưởng nếu xe ở trạng thái vận hành bình thường, đồng thời khẳng định quan điểm cho rằng động cơ diesel thế hệ cũ không có hệ thống hạn chế tốc độ là chưa chính xác.

Đặc thù của mọi động cơ diesel là điều khiển tốc độ qua lượng nhiên liệu phun. Do đó, 100% động cơ diesel (kể cả sử dụng bơm cao áp cơ khí PE, VE sản xuất từ các thập niên trước) bắt buộc phải được nhà sản xuất trang bị bộ điều tốc (Governor).

Bộ phận này có nhiệm vụ tự động cắt giảm nhiên liệu khi động cơ đạt đến tốc độ thiết kế tối đa để bảo vệ lốc máy. Vòng tua tối đa này hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng an toàn của vật liệu do nhà sản xuất thiết kế.

