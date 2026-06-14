Gọi điện nhắc đăng kiểm rồi "gài" chuyển tiền

Ông Nguyễn Văn L. (65 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) sở hữu chiếc Ford Ranger đời 2024 cho biết, cách đây vài tháng, khi thời điểm đăng kiểm của xe đang đến gần, ông bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

Đầu dây bên kia tự xưng là nhân viên của trung tâm đăng kiểm, chủ động nhắc ông L. về thời hạn kiểm định phương tiện và đề nghị đưa xe đi đăng kiểm đúng lịch. Thoạt đầu, cuộc gọi khiến ông L. không nghi ngờ bởi thông tin về biển số xe, ngày hết hạn đăng kiểm được nhân viên này nhắc tới khá chính xác.

Người này tiếp tục đưa ra lời đề nghị là phía trung tâm có dịch vụ "hỗ trợ đăng kiểm tận nhà". Trường hợp các chủ xe như ông L. do quá bận rộn không thể trực tiếp đưa xe đi đăng kiểm có thể gửi giấy tờ xe qua ứng dụng Zalo, phía bên kia sẽ thay mặt làm thủ tục và gửi tem, sổ đăng kiểm về tận nơi.

Chiếc Ford Ranger của ông L. đăng ký mới vào đầu năm 2024, đến năm 2026 đã hết hạn đăng kiểm. Ảnh NVCC

Phía đầu dây bên kia cho biết thêm, đây là dịch vụ mới, chỉ hỗ trợ đối với ô tô đời mới dưới 3 năm vì chất lượng còn tốt, còn với xe đời cũ hơn sẽ không được hưởng hỗ trợ "đặc biệt" này.

Với tâm lý muốn tiết kiệm thời gian, ông L. đã làm theo hướng dẫn, chụp và gửi các giấy tờ liên quan của xe qua ứng dụng Zalo.

Sau đó, người tự xưng là nhân viên đăng kiểm thông báo số tiền kiểm định là 390 nghìn, thêm 2,16 triệu phí sử dụng đường bộ của chu kỳ 12 tháng, cộng với 50 nghìn đồng tiền phí gửi giấy tờ, tổng cộng số tiền ông L. phải thanh toán là tròn 2,6 triệu đồng.

"Nhân viên này gửi số tài khoản ngân hàng và yêu cầu tôi chuyển khoản toàn bộ số tiền trên, cam kết 2 ngày sau sẽ nhận được giấy tờ. Nhưng ngay sau khi tôi nói là khi nào nhận tem thì chú gửi tiền mặt, thái độ của người kia thay đổi ngay lập tức. Đối tượng liên tục thúc giục phải chuyển khoản trước mới thực hiện, thậm chí "dọa" rằng nếu xe hết hạn đăng kiểm dù chỉ một ngày, khi lưu thông trên đường có thể bị lực lượng chức năng xử phạt nặng", ông L. chia sẻ.

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, chủ xe 65 tuổi ở Hoà Bình quyết định không chuyển tiền và từ chối sử dụng "dịch vụ". Sau đó, người gọi điện đã cắt liên lạc, xoá toàn bộ tin nhắn và Zalo giao dịch.

Nhiều chủ xe bị "đánh" vào tâm lý sắp hết hạn đăng kiểm, muốn làm thủ tục nhanh gọn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Chiêu lừa đảo mới đánh vào tâm lý sợ bị phạt đăng kiểm

Trao đổi nhanh với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, các đơn vị nhiều năm nay đã đặt lịch hẹn trực tuyến qua app đăng kiểm, tuy nhiên hoàn toàn không cung cấp dịch vụ "đăng kiểm tại nhà" như một số người dân phản ánh.

Theo vị này, hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới được thực hiện trực tiếp tại đơn vị đăng kiểm theo quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền quy định.

"Quá trình kiểm định yêu cầu phương tiện phải được đưa đến kiểm tra thực tế trên dây chuyền thiết bị đo kiểm chuyên dụng. Vì vậy, không có việc thực hiện kiểm định hoặc cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định thông qua hình thức gửi, nhận hồ sơ qua mạng", đại diện đơn vị đăng kiểm nói.

Ô tô khi đến hạn đăng kiểm cần được đưa đến các trung tâm để thực hiện các bước kiểm định theo đúng quy định. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trên thực tế, thời gian gần đây, công an một số địa phương đã phát hiện tình trạng các đối tượng tội phạm công nghệ cao mạo danh nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã ghi nhận nhiều trường hợp tương tự. Nhiều người dân do nhẹ dạ cả tin, lo lắng và thiếu kiểm chứng thông tin đã nhanh chóng "sập bẫy" của các đối tượng này.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng là thường xuyên gọi điện trực tiếp cho các chủ phương tiện giao thông, tự xưng là nhân viên đăng kiểm bằng cách sử dụng tên giả và số điện thoại ảo. Qua cuộc gọi, chúng thông báo rằng “tem kiểm định của xe sắp hết hạn”, “tem hiện tại không còn hiệu lực” hoặc “đang có quy định mới của Bộ Giao thông vận tải về việc đổi tem”.

Để tạo sự tin tưởng tuyệt đối từ nạn nhân, các đối tượng sẵn sàng gửi hình ảnh, giấy tờ giả mạo có in logo của cơ quan đăng kiểm qua các ứng dụng mạng xã hội. Đồng thời, chúng liên tục thúc ép, cảnh báo chủ xe rằng nếu không tiến hành đổi tem ngay lập tức thì khi lưu thông trên đường sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt rất nặng, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân.

Với những chủ xe lớn tuổi, ít tiếp xúc công nghệ hoặc thường xuyên bận rộn, thủ đoạn này càng dễ phát huy tác dụng bởi tâm lý ngại đưa xe đi kiểm định và lo sợ bị xử phạt khi quá hạn.

Vì vậy, việc kiểm chứng thông tin trước khi cung cấp giấy tờ hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào là cách đơn giản nhất để tránh trở thành nạn nhân.

Sau khi ép người dân cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, biển số xe và giấy tờ liên quan, chúng sẽ hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền phí “đổi tem” hoặc “gia hạn nhanh hồ sơ” vào các tài khoản ngân hàng cá nhân do chúng chỉ định. Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn mọi liên lạc và biến mất.

Theo các cơ quan hữu quan, thủ đoạn trên không mới nhưng đang được biến tướng tinh vi hơn khi các đối tượng nắm được thông tin phương tiện, thời điểm hết hạn đăng kiểm để tạo lòng tin với chủ xe.

Chủ phương tiện được khuyến cáo không cung cấp hình ảnh giấy tờ xe, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho những số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ đăng kiểm. Khi nhận được cuộc gọi liên quan đến đăng kiểm, chủ xe cần chủ động liên hệ trực tiếp với trung tâm đăng kiểm để xác minh thông tin.

Đặc biệt, người dân không nên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu từ các cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc. Mọi thủ tục đăng kiểm đều phải được thực hiện theo quy định tại các đơn vị đăng kiểm được cấp phép, không có hình thức "làm nhanh", "đăng kiểm online" hoặc gửi tem về tận nhà như lời các đối tượng lừa đảo quảng cáo.

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