Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng… thay thế Thông tư 47/2024/TT-BGTVT hiện hành. Một trong những nội dung đáng chú ý và thu hút sự quan tâm của nhiều chủ xe là thay đổi về hồ sơ khi thực hiện miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới.

Đăng kiểm xe mới cũng phải bổ sung ảnh chụp của xe, số khung và số máy

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 47/2024/TT-BGTVT, ô tô cá nhân mới sản xuất dưới 2 năm được miễn kiểm định lần đầu. Chủ xe hoặc người được ủy quyền không phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm, tuy nhiên vẫn phải đến cơ sở đăng kiểm để nộp hồ sơ.

Hồ sơ gồm bản chà số khung, số động cơ và bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Ngoài ra, chủ xe phải xuất trình bản chính chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy tờ tương đương như giấy hẹn cấp đăng ký xe… Chủ xe cũng phải nộp phí để được cấp tem kiểm định, phục vụ công tác quản lý.

Từ 1/1/2025, xe ô tô mới (xuất xưởng dưới 2 năm) không cần phải đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra các hạng mục mà chủ cần nộp hồ sơ và lệ phí. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tuy nhiên, ở dự thảo thông tư mới, Bộ Xây dựng đang đề xuất thay đổi thành phần hồ sơ đối với xe đăng kiểm lần đầu.

Cụ thể, chủ xe phải nộp ảnh chụp số khung, số động cơ hoặc ảnh chụp bản chà số khung, số động cơ. Các hình ảnh này phải được dán trên các giấy tờ liên quan như thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe nhập khẩu), phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước).

Đáng chú ý, chủ xe phải nộp thêm ảnh chụp tổng thể xe. Yêu cầu gồm hai ảnh chéo góc phía trước và phía sau, với góc chụp từ 30 đến 45 độ.

Các ảnh phải thể hiện rõ biển số xe, có độ phân giải tối thiểu 1.280 x 720 pixels, rõ nét. Ảnh phải thể hiện thời gian thực khi chụp, gồm ngày, tháng, năm, giờ, phút. Hình ảnh xe phải chiếm ít nhất 75% khung hình, không được chụp quá xa hoặc để nhiều khoảng trống xung quanh.

Trong một số trường hợp bất khả kháng, khi dữ liệu chưa được chia sẻ từ cơ quan quản lý, chủ xe phải nộp thêm bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước), giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe nhập khẩu).

Theo dự thảo thông tư mới, dù không phải đưa xe đến cơ sở kiểm định nhưng chủ xe vẫn phải gửi 2 ảnh chụp xe cùng bản chụp số khung số máy. Ảnh: Hoàng Hiệp

Chủ xe lăn tăn vì sợ làm sai

Dự thảo thông tư mới về kiểm định xe cơ giới đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người dùng ô tô, đặc biệt ở nội dung bổ sung ảnh chụp khi làm thủ tục miễn kiểm định lần đầu.

Không ít người cho rằng quy định hiện nay (theo Thông tư 47/2024/TT-BGTVT) mới được áp dụng từ năm 2025 đã khá thuận tiện cho xe mới xuất xưởng và đăng kiểm lần đầu, nhưng đến nay mới hơn 1 năm lại phát sinh thêm thao tác.

Anh Nguyễn Minh Hoàng (Hà Nội), đang chuẩn bị mua một chiếc xe mới bày tỏ lo ngại khi trước đây, dù vẫn phải đến cơ sở đăng kiểm để hoàn tất hồ sơ, nhưng thủ tục tương đối đơn giản, chủ yếu là nộp giấy tờ cần thiết. Với đề xuất mới, người dân phải tự chụp ảnh tổng thể xe, ảnh số khung, số máy đúng yêu cầu kỹ thuật rồi in hoặc dán vào hồ sơ.

“Nghe thì có vẻ không phức tạp, nhưng thực tế lại phát sinh thêm công đoạn, gửi ảnh chụp nhưng vẫn phải đến cơ sở đăng kiểm để làm thủ tục. Chưa kể không phải ai cũng rành cách chụp đúng chuẩn về góc, tỷ lệ, độ nét hay cách để ảnh hiển thị thời gian chụp”, anh Hoàng nói.

Một số chủ xe khác cũng chung quan điểm khi cho rằng việc bổ sung ảnh chụp là chưa thực sự cần thiết trong bối cảnh dữ liệu xe ngày càng được số hóa.

“Cảm giác như phái đăng kiểm làm thủ tục theo kiểu nửa số hóa, nửa thủ công. Dữ liệu thì nói là đã có trên hệ thống, nhưng người dân vẫn phải tự chuẩn bị thêm giấy tờ, hình ảnh để nộp lại. Nếu cơ quan quản lý đã có hệ thống dữ liệu từ nhà sản xuất, đại lý hoặc cơ quan đăng ký xe thì hoàn toàn có thể đối chiếu trực tuyến, không nhất thiết yêu cầu người dân tự chụp rồi nộp lại”, anh Đỗ Duy Đạt (Hà Nội) nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, yêu cầu chụp số khung, số máy cũng bị đánh giá là bất tiện, đặc biệt với những dòng xe có vị trí đóng số khó quan sát hoặc nằm ở khu vực khó tiếp cận. Việc chà số rồi chụp lại có thể gây mất thời gian, thậm chí tiềm ẩn rủi ro sai sót và bị trả lại hồ sơ nếu hình ảnh không đạt yêu cầu.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng quy định mới dù chỉ thêm một vài thao tác nhưng có thể giúp tăng tính minh bạch, hạn chế gian lận trong hồ sơ.

Việc yêu cầu ảnh chụp tổng thể xe, kèm hình ảnh số khung, số máy có thể tạo thêm lớp đối chiếu trực quan, tránh tình trạng khai báo không chính xác hoặc sử dụng hồ sơ của phương tiện khác. Trong bối cảnh số lượng xe mới gia tăng nhanh, cơ quan quản lý cũng cần những công cụ bổ trợ để kiểm soát tốt hơn ngay từ khâu đầu vào.

Tuy nhiên, nhiều chủ xe vẫn băn khoăn về tính hợp lý và sự thuận tiện của quy định này. Theo họ, nếu muốn minh bạch hóa dữ liệu, giải pháp hiệu quả hơn là kết nối, đồng bộ thông tin giữa nhà sản xuất, đại lý, cơ quan đăng ký và hệ thống đăng kiểm, thay vì yêu cầu người dân tự chụp ảnh, bổ sung hồ sơ trùng lặp.

Vì vậy, họ kỳ vọng cơ quan quản lý cân nhắc hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát và trải nghiệm thực tế. Cải cách thủ tục chỉ thực sự hiệu quả khi giảm bớt khâu trung gian, tận dụng dữ liệu sẵn có, thay vì phát sinh thêm quy trình chưa rõ lợi ích.

