Ngày 31/1 tại TPHCM, ê-kíp phim điện ảnh Nhà mình đi thôi tổ chức họp báo giới thiệu dự án, quy tụ đạo diễn Trần Đình Hiền, nhà sản xuất Lương Trung Tín cùng dàn diễn viên Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, Michelle Lai, NSND Kim Xuân, TikToker Quân Trương - Con Cò đây.

Đoàn Thế Vinh, Quân Trương - Con Cò đây, Michelle Lai và Uyển Ân.

Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Trần Đình Hiền - người đã tốt nghiệp 17 năm từ Trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh TPHCM. Anh chia sẻ hành trình làm phim xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, du lịch, quan sát cách mọi người yêu thương và gắn kết gia đình. Khi thấy đủ chín muồi về cảm hứng và câu chuyện, anh quyết định thực hiện tác phẩm này với sự hỗ trợ từ ê-kíp đồng lòng.

Phim xoay quanh nhân vật Phương (Uyển Ân thủ vai) - cô gái trẻ đầy tham vọng, chủ một công ty du lịch, bất ngờ đối mặt điều kiện đặc biệt từ chương trình đầu tư Thương vụ thiên thần. Phương buộc phải thực hiện chuyến du lịch hoàn hảo cùng gia đình đa thế hệ, đồng thời vượt qua những thử thách bí mật. Hành trình không chỉ là chuyến đi mà còn là cơ hội để lộ diện những mâu thuẫn âm ỉ: áp lực công việc, khoảng cách thế hệ, xung đột anh chị em, tổn thương giấu kín sau vẻ ngoài bình thường.

Đạo diễn Trần Đình Hiền nhấn mạnh phim không kể về một gia đình hoàn hảo mà là hành trình va chạm không thể tránh khỏi, từ đó mở ra cơ hội thấu hiểu và chữa lành. Anh mong tác phẩm trở thành điểm dừng để khán giả soi chiếu lại câu chuyện gia đình chính mình, qua những bữa cơm im lặng, lời chưa kịp nói và tổn thương kéo dài vì thiếu đối thoại đúng lúc.

Uyển Ân chia sẻ đây là nhân vật tập hợp những nỗi sợ lớn nhất của cô: sợ độ cao, sợ biển, lịch quay dày đặc chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày. Cô nỗ lực giữ sự chân thành trong diễn xuất, tránh "tính toán" quá mức vì đã có kinh nghiệm.

NSND Kim Xuân bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Uyển Ân, nhận xét cô là diễn viên trẻ triển vọng, chịu khó và ngày càng trưởng thành qua từng vai diễn từ các phim Mai, Nhà bà Nữ, Cô dâu hào môn.

NSND Kim Xuân (ngoài cùng bên phải) và các diễn viên trẻ.

Trong phim, NSND Kim Xuân vào vai bà nội, khẳng định nhân vật của bà là sợi dây kết nối các thế hệ, giúp gia đình thấu hiểu nhau.

Phim mang phong cách road-movie độc đáo, bối cảnh xuyên suốt miền Trung: làng chài Nam Ô, Thạnh, chùa Linh Ứng, ghềnh Bàng, Làng Lá Hòa Bắc, phố cổ Hội An...

Album nhạc phim gồm 4 ca khúc: Nhà mình đi thôi, Chuyện nhà mình cuối năm, Lời tạm biệt chưa nói, Vinayô - do nhạc sĩ Kai Đinh sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ trẻ.

Phim Nhà mình đi thôi dự kiến khởi chiếu mùng 10 Tết (26/2/2026).

VinaHuy, Pia Linh, Kai Đinh thể hiện ca khúc nhạc phim:

