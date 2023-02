Quá trình nhận 'tiền cảm ơn' 14 tỷ tại trụ sở của cựu Giám đốc Sở GĐ&ĐT Quảng Ninh

Như VietNamNet đã đưa, CQĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can vì liên quan đến vụ vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh và một số đơn vị liên quan.

Trong số các bị can có bà Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty TNHH Tập đoàn hành trình thành công mới - NSJ Group).

Trước đó, ngày 17/2, bà Nga bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 8 năm tù vì tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến vụ AIC, bà Nga bị cáo buộc, với cương vị Phó TGĐ phụ trách dự án, Trưởng Ban 1 Công ty AIC đã giúp sức tích cực cho Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện các hành vi phạm tội. Bà Nga bị TAND TP Hà Nội tuyên án 12 năm tù cũng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Hoàng Thị Thúy Nga (Ảnh: T.L)

Trong vụ án xảy ra tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh, kết luận điều tra cho rằng, từ năm 2016- 2019, Sở GD&ĐT Quảng Ninh là chủ đầu tư 6 dự án mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Khi đó, bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở GD&ĐT là đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án. Do có mối quan hệ cá nhân với bà Hoàng Thị Thúy Nga nên sau khi được bà Nga giới thiệu, đặt vấn đề Công ty NSJ muốn được cung cấp các trang thiết bị giáo dục nhập khẩu theo mô hình thông minh, bà Oanh đã gật đầu đồng ý.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã bàn bạc, thống nhất và đồng ý cho Công ty NSJ, MQF thực hiện tặng quà thí điểm cho các trường mầm non, tiểu học.

Tiếp đó, bà Oanh cử cán bộ Sở GD&ĐT cùng nhân viên của bà Nga xuống đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng làm căn cứ lập dự án.

Bà Oanh giới thiệu và giao cho Trưởng phòng KHTC Ngô Vui phối hợp với bà Nga để lập dự án, thực hiện các thủ tục đấu thầu trình các sở, ban, ngành phê duyệt mua sắm các thiết bị giáo dục do công ty của bà Nga cung cấp.

Ông Vui đã giao cấp dưới thực hiện khảo sát, lập dự án, lập các báo giá cung cấp cho Sở Tài chính làm căn cứ phê duyệt, thẩm định giá.

Kết luận điều tra cho rằng, mặc dù chưa thực hiện thủ tục chỉ định thầu, chưa thương thảo, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, nhưng qua mối quan hệ quen biết nên Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã liên hệ với Công ty VNNew, Công ty Thẩm định giá Gia Lộc thực hiện các công việc.

Sau đó hợp thức các thủ tục, lấy số chèn, ghi lùi ngày phù hợp với thời gian thực hiện để hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh quyết toán, đối phó với các cơ quan chức năng.

CQĐT xác định, toàn bộ 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư từ năm 2016- 2019, các bị can thực hiện cùng một phương thức, thủ đoạn trên.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT nhận "tiền cảm ơn"

Tại CQĐT, bà Oanh khai, sau khi thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2016 đến hết năm 2019, bà đã tạo điều kiện để Công ty NSJ và các công ty có quan hệ với NSJ trúng thầu gói thầu số 1 mua sắm trang thiết bị.

Vậy nên sau khi thực hiện xong các dự án, bà Nga với tư cách Chủ tịch NSJ Group có đến gặp để đưa cho bà Oanh "tiền cảm ơn" là 14 tỷ đồng.

Bị can Vũ Liên Oanh, nguyên Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Tiền Phong)

Theo lời khai của bà Oanh, cuối năm 2016, đầu năm 2017, bà Nga đến Sở GD&ĐT đưa cho bà Oanh 1 tỷ đồng.

Cuối năm 2017, đầu năm 2018, cũng vào khoảng sau ngày 23 tháng Chạp, trước kỳ nghỉ Tết, bà Nga đến Sở GD&ĐT đưa cho bà Oanh 3,5 tỷ đồng.

Cứ như vậy, từ đầu năm 2018 đến cuối năm 2020, vào các dịp trước Tết âm lịch, bà Nga đều đến Sở GD&ĐT đưa cho bà Oanh khi thì 5 tỷ, lúc thì 4,5 tỷ đồng.

CQĐT xác định, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã đưa cho bà Vũ Liên Oanh tổng cộng 14 tỷ đồng, đưa ông Ngô Vui 14,8 tỷ đồng.

Về việc đưa tiền cho bà Oanh, ông Vui để cảm ơn vì đã tạo điều kiện để Công ty NSJ trúng thầu, bán được các thiết bị giáo dục, bị can Hoàng thị Thúy Nga không thừa nhận hành vi này.