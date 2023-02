Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ trong khách sạn 5 sao ở Quảng Ninh

Hôm nay (23/2), Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa triệt phá đường dây tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép quy mô cả trăm tỷ đồng tại tầng 1 và 2 của khách sạn Hoàng Gia (Royal hotel) thuộc Công ty CP quốc tế Hoàng Gia tại TP Hạ Long.

Theo đó, kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2022, Công ty TNHH IGT Hạ Long do Nguyễn Quang Tùng làm giám đốc và Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới do Hoàng Sơn làm giám đốc ký hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty CP quốc tế Hoàng Gia do ông Công Nghĩa Nam (phó tổng giám đốc) làm đại diện.

Nguyễn Quang Tùng và Hoàng Sơn (từ trái qua phải) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Sau khi thuê mặt bằng, lợi dụng việc Công ty CP quốc tế Hoàng Gia được kinh doanh casino cho người nước ngoài đánh bạc, các nghi phạm thực hiện tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại khu vực tầng 1 và tầng 2 trong phạm vi tòa nhà Royal hotel.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ khác bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài lá thắng thua bằng "chip" được quy đổi thành tiền.

Tầng 1 và 2 khách sạn Hoàng Gia được nhóm đối tượng thuê lại để tổ chức đánh bạc (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Người chơi phải mua "chip" bằng tiền USD với tỉ lệ 1:1 hoặc mua bằng tiền Việt với tỉ lệ 24.500 đồng đổi được 1 USD.

Sau khi kết thúc, người chơi sẽ mang "chip" tới quầy thu ngân để đổi thành tiền mặt.

Tại thời điểm bắt quả tang, cơ quan điều tra phát hiện ở tầng 1 có 9 người Việt Nam đánh bạc ở 4 bàn do 8 nhân viên phục vụ.

Số "chip" thu giữ được quy đổi ra tiền Việt Nam vào khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Tầng 2 có 14 người Việt Nam đánh bạc ở 6 bàn do 12 nhân viên phục vụ, số "chip" thu được tại đây quy đổi ra tiền Việt là hơn 85 tỷ đồng.

Khu vực tầng 1 nơi tổ chức đánh bạc (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 56 người, trong đó, 21 bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, 35 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc.

Ngoài ra, 3 bị can cùng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (64 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Phạm Tùng Anh (43 tuổi, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Trần Thị Mai (60 tuổi, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội).