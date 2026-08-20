6 cựu cán bộ bị đề nghị truy tố

Sáu bị can gồm 3 cựu cán bộ Công an huyện Trà Ôn cũ và 3 cựu cán bộ Viện KSND huyện Trà Ôn cũ.

Nhóm cựu cán bộ công an gồm Nguyễn Hoàng Văn, cựu Thượng tá, nguyên Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện; Lê Quốc Việt, cựu Thượng tá, nguyên Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện; và Nguyễn Quốc Khanh, cựu Đại úy, nguyên điều tra viên Công an huyện.

Ba bị can thuộc Viện KSND huyện Trà Ôn cũ gồm Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng; Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó viện trưởng; và Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên.

Theo kết luận, vụ việc xảy ra sáng 4/9/2024 trên tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cũ. Nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi, điều khiển xe đạp điện chở bạn lưu thông theo hướng ngược lại với xe tải do Nguyễn Bảo Trung, 34 tuổi, điều khiển.

Lúc này, Trung cho xe lấn sang phần đường bên trái để vượt một xe bán tải đang dừng bên lề phải. Phát hiện xe tải lấn làn, nữ sinh Thạch Nguyễn Xuân N. đi phía trước dừng xe. Trân chạy phía sau không kịp xử lý, tông vào xe của N., ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua người, tử vong.

Kết quả điều tra ban đầu, sơ đồ và hình ảnh hiện trường xác định vị trí Trân ngã xuống và bị xe tải cán đều nằm hoàn toàn trên phần đường nữ sinh đang lưu thông. Tài xế Trung đã lấn sang phần đường ngược chiều để vượt xe khi chưa đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ TNGT khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong. Ảnh: Tư liệu

Tại thời điểm đầu điều tra, Trung khai chạy xe khoảng 30-40 km/h, khi vượt phương tiện khác không đảm bảo an toàn, không quan sát thấy xe đi ngược chiều và không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Trà Ôn cũ xác định lỗi chính thuộc về tài xế Trung do vượt xe không đảm bảo an toàn. Hành vi “không chú ý quan sát” của Trân được xác định là lỗi hành chính.

Điều tra viên chính Nguyễn Quốc Khanh cũng xác định tài xế Trung là người có lỗi chính trong vụ tai nạn.

Từ lỗi của tài xế thành lỗi của nạn nhân

Theo kết luận điều tra, quá trình xử lý vụ việc sau đó có sự can thiệp của Lê Quốc Việt, khi đó là Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ.

Kết luận xác định Việt đã chỉ đạo Khanh, đồng thời trực tiếp chỉnh sửa hồ sơ theo hướng thay đổi bản chất vụ tai nạn, giúp tài xế Trung không bị xử lý hình sự.

Cụ thể, trong văn bản báo cáo ban đầu, Khanh vẫn giữ quan điểm tài xế Trung có lỗi chính và xin ý kiến về việc lỗi của nữ sinh Trân là lỗi hỗn hợp hay chỉ là vi phạm hành chính.

Sau khi nhận văn bản, Việt yêu cầu Khanh gửi bản mềm qua email nội bộ. Việt trực tiếp sửa nội dung, biến lỗi “đi không đúng làn đường” của tài xế Trung thành lỗi vi phạm hành chính, đồng thời đưa “không chú ý quan sát” của Trân thành lỗi chính trong vụ tai nạn.

Khanh sau đó thừa nhận đã thay đổi quan điểm, cho rằng bản thân không đủ bản lĩnh để bảo vệ nhận định ban đầu và phải thực hiện theo chỉ đạo của Việt cũng như hướng dẫn của liên ngành tố tụng cấp tỉnh.

Cựu Thượng tá Lê Quốc Việt khi bị khởi tố. Ảnh: Viện KSND tối cao

Kết luận cũng làm rõ mối quan hệ giữa Việt và gia đình tài xế Trung. Hai người quen biết lâu năm, cùng trồng cam và kết bạn trên Facebook từ năm 2021. Một người em họ của Trung cũng là cấp dưới của Việt.

Riêng trong ngày xảy ra tai nạn, Trung và người thân có 9 cuộc điện thoại qua lại với Việt. Trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc, những người này tiếp tục liên lạc với Việt hơn 20 lần, chưa kể trao đổi qua Zalo.

Mẹ và dì ruột của Trung khai từng nhờ Việt can thiệp để Trung không bị xử lý hình sự. Việt thừa nhận có việc nhờ vả nhưng cho rằng xuất phát từ quan hệ quen biết, không liên quan tiền bạc.

Lãnh đạo công an, kiểm sát biết hồ sơ có vấn đề

Đối với Nguyễn Hoàng Văn, khi đó là Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ, kết luận cho rằng ông này được cấp dưới nhiều lần báo cáo, biết hồ sơ điều tra xác định lỗi chính thuộc về tài xế Trung.

Tuy nhiên, Văn vẫn 2 lần ký quyết định không khởi tố vụ án với các lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết” và “không có sự việc phạm tội”.

Văn khai thời điểm đó đang điều trị bệnh, biết việc ký các quyết định là không đúng nhưng lo ngại nếu không chấp hành sẽ ảnh hưởng đến bản thân, thậm chí các con đang công tác tại Công an tỉnh.

Ba bị can thuộc Viện KSND huyện Trà Ôn cũ gồm Huỳnh Minh Trung, Phan Thị Trúc Ly và Lê Phong Cảnh cũng được xác định nhận thức rõ lỗi chính thuộc về tài xế Trung và hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tống đạt quyết định khởi tố ông Nguyễn Hoàng Văn, cựu Thượng tá, nguyên Trưởng Công an huyện Trà Ôn và ông Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn. Ảnh: Viện KSND tối cao

Trong quá trình kiểm sát điều tra, Ly và Cảnh ban đầu có quan điểm tài xế Trung là người có lỗi chính. Tuy nhiên, Huỳnh Minh Trung, khi đó là Viện trưởng, đã chỉ đạo cấp dưới chấp hành theo hướng xử lý đã được thống nhất.

Kết luận cho rằng những người này đã không bảo lưu quan điểm pháp lý, viện dẫn việc thực hiện theo ý kiến chỉ đạo và văn bản hướng dẫn liên ngành cấp tỉnh.

Việc vụ tai nạn bị xử lý theo hướng đổ lỗi cho nữ sinh khiến gia đình Bảo Trân khiếu nại kéo dài.

Đến ngày 28/4/2025, trong lúc bức xúc vì cho rằng vụ việc không được giải quyết thỏa đáng, cha của Trân tìm đến nhà tài xế Trung, dùng súng bắn người này rồi tự sát.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao sau đó vào cuộc, làm rõ quá trình điều tra, xử lý vụ tai nạn và xác định 6 cựu cán bộ Công an, Viện KSND huyện Trà Ôn cũ có dấu hiệu phạm tội “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Vụ 6 Viện KSND tối cao để xem xét, đề nghị truy tố 6 bị can theo quy định.