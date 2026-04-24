Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công vụ án ma túy đặc biệt lớn trên địa bàn, thu giữ 19kg ma túy cùng 1 khẩu súng bắn điện và nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể, thực hiện chuyên án truy xét nhằm đấu tranh, ngăn chặn đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk tiêu thụ, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung triệt xóa đường dây "khủng" do một đối tượng cộm cán cầm đầu.

Công an kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: SĐ

Đến ngày 20/4, Ban Chuyên án đã triển khai lực lượng bắt quả tang và tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Lưu Trần Phương (SN 1993, trú tại TP Cần Thơ; tạm trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tang vật thu giữ gồm 60 gói nylon dạng túi zip, bên trong chứa tổng cộng hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Một số tang vật trong vụ án. Ảnh: SĐ

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã tiến hành trích xuất camera an ninh, truy vết và mật phục đón lõng trên các tuyến đường suốt nhiều ngày đêm.

Qua đó, Công an xác định đối tượng đưa ma túy cho Phương là Nguyễn Thế Công (SN 1996), có vợ là V.T.K.T. (SN 1996), cùng trú tại TDP 8 Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột.

Các trinh sát cũng nắm được hai vợ chồng Công đang thuê phòng tại một khu đô thị ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Tối 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Công, thu giữ khoảng 19kg ma túy các loại, 1 khẩu súng bắn điện cùng nhiều tang vật liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Lưu Trần Phương và Nguyễn Thế Công về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an với phương châm "không chỉ bắt khúc giữa, mà phải truy xét đến cùng đường dây, tổ chức tội phạm", Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Nghệ An để mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Thượng tá Kiều Mạnh Hùng - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là chuyên án được xác lập trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ phương thức hoạt động của các đối tượng liên tỉnh. Với tinh thần kiên quyết, lực lượng chức năng đã bám sát từng di biến động để triệt phá thành công đường dây này.

Đối tượng Đặng Lưu Trần Phương (trái) tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ

Đối tượng Nguyễn Thế Công (áo đen) bị bắt giữ khi đang ở cùng vợ tại khu đô thị. Ảnh: SĐ

Cơ quan chức năng kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: SĐ

Tổng khối lượng ma túy thu giữ trong vụ án lên đến hơn 19kg. Ảnh: Hải Dương