Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TPHCM, vừa sơ kết chuyên án VA726D, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn, xuyên biên giới từ Campuchia về Việt Nam.

Theo điều tra, đường dây hoạt động tại TPHCM, vươn ra nhiều tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ như Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai... Các đối tượng lợi dụng giao thông liên vùng và kẽ hở khu vực biên giới để đưa ma túy về tiêu thụ.

Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ 26 đối tượng. Ảnh: CA

Đáng chú ý, để đối phó cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu tổ chức hoạt động theo kiểu “gia đình". Thay vì thuê người ngoài, chúng lôi kéo người thân tham gia cất giấu, vận chuyển, phân phối ma túy, tăng độ kín kẽ cho đường dây.

Cầm đầu đường dây là Chương Cẩm Minh (SN 1978, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TPHCM). Giúp sức đắc lực là con ruột Minh - Nguyễn Minh Trí (SN 2009).

Tại miền Tây, đối tượng Huỳnh Thanh Dưỡng (SN 1991) thuê nhà ở phường Cái Khế (TP Cần Thơ) làm kho trung chuyển. Ma túy từ biên giới được tập kết tại đây trước khi chuyển về TPHCM cho Minh tiêu thụ.

Các đối tượng cầm đầu lôi kéo con ruột, mẹ ruột tham gia hoạt động buôn bán ma tuý. Ảnh: CA

Một nhánh khác do Bùi Thị Thanh Bạch (1991) điều hành từ An Giang. Dù ở xa, Bạch vẫn kiểm soát việc mua bán tại TPHCM thông qua mẹ ruột Nguyễn Thị Tuyết Nhung.

Bà Nhung trực tiếp nhận ma túy từ Minh và Dưỡng, phân phối cho các “đại lý” cấp dưới.

Giữa tháng 3, khi thời cơ chín muồi, ban chuyên án đồng loạt cất lưới. Chương Cẩm Minh cùng con trai và các đối tượng liên quan bị bắt tại TPHCM.

Các đối tượng có vai trò chủ chốt. Ảnh: CA

Tang vật là súng đạn bị thu giữ. Ảnh: CA

Ngay sau đó, các tổ công tác đồng loạt ra quân. Tại một khách sạn ở TPHCM, Huỳnh Thanh Dưỡng bị bắt cùng 2 bánh heroin. Khám xét kho hàng tại Cần Thơ, công an thu thêm 6 bánh heroin và 2kg ma túy đá.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt mẹ con Bạch – Nhung, thu giữ thêm 3kg ma túy đá tại một phòng trọ ở TPHCM.

Tổng tang vật gồm 8 bánh heroin (khoảng 2,8kg), 7,5kg methamphetamine (ma túy đá), cùng lượng lớn ketamine, thuốc lắc và 2 khẩu súng tự chế.

Đại diện ban chuyên án cho biết, điểm khác biệt của VA726D là phương châm “đánh tận gốc, diệt tận ngọn”, không chỉ bắt các đối tượng cầm đầu mà còn truy xét đến người sử dụng.

Đến nay, 26 người bị khởi tố; 6 người sử dụng ma túy bị bàn giao địa phương xử lý. Công an cũng bắt một đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây.