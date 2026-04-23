Sáng 23/4, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá 3 chuyên án ma túy lớn.

Dự lễ có Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP.

Trước đó, ngày 15/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an địa phương lân cận đồng loạt triệt phá 3 chuyên án lớn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Qua đó, lực lượng chức năng bóc gỡ đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Cần Thơ.

Kết quả, công an bắt 38 đối tượng, thu hơn 38kg ma túy, 4 khẩu súng, gần 800 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan; quá trình phá án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí của các lực lượng tham gia phá án; đồng thời nhấn mạnh hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị và sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã trao thưởng đột xuất cho 4 tập thể, tặng bằng khen cho 9 tập thể và 25 cá nhân tham gia chuyên án.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết việc triệt phá thành công các chuyên án thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần “không ngại khó, không ngại khổ” của cán bộ, chiến sĩ; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.