Sự cố hy hữu "từ trên trời rơi xuống" vừa được một chủ xe ở Hải Phòng chia sẻ trên mạng xã hội TikTok: Xe đỗ dưới gốc xoài bất ngờ bị quả rơi trúng, làm vỡ kính lái. Đoạn video thu hút 1,2 triệu lượt xem và hơn 3 nghìn lượt chia sẻ chỉ sau 3 ngày đăng tải.

Anh Đình Quế, chủ chiếc xe Mitsubishi Xpander cho biết, anh đỗ xe dưới tán cây xoài thì bất ngờ, một quả xoài xanh rơi xuống kính lái gây hậu quả rất nặng nề khi kính nứt một vệt dài. Với mức độ hư hại như vậy, anh bắt buộc phải thay kính mới.

Cận cảnh vết nứt vỡ kính lái do xoài rơi trúng. Ảnh cắt video

Anh Quế chia sẻ, chi phí thay kính chính hãng lên tới khoảng 10 triệu đồng. Nếu lựa chọn kính ngoài, mức giá “dễ thở” hơn, vào khoảng 4 triệu đồng, nhưng vẫn là khoản chi không nhỏ đối với một chủ xe phổ thông.

Trong bài chia sẻ video, nhiều người tỏ ý hoài nghi khi quả xoài xanh lại có thể tự rơi gây hư hại nặng cho xe hoặc đổ cho nguyên nhân kính lái xe giá rẻ nên kém chất lượng. Tuy nhiên, nhiều người dùng xe xác nhận, chia sẻ từng rơi vào tình huống tương tự khi xe bị xoài rơi trúng gây vỡ kính.

Người dùng mạng chia sẻ hậu quả vỡ kính khi xoài rơi trúng. Ảnh: Theo trang TikTok Đình Quế

Chị Minh Tuyết (Hòa Bình) cho biết chiếc Toyota Vios của mình đang chạy trên đường thì bất ngờ bị một quả xoài rơi trúng kính lái, khiến kính nứt phải thay mới hết khoảng 4,5 triệu đồng. Tài khoản Mèo Maomi chia sẻ trường hợp xe người nhà cũng bị xoài rơi trúng vỡ kính và giá thay kính mới tốn hết 8 triệu đồng. Tài khoản Cường Fa ke cũng cho biết, bị tốn hơn 12 triệu tiền thay kính và 3 triệu phim cách nhiệt chỉ vì sự cố xoài rơi vỡ kính.

Trong khi đó, anh Hải, chủ một chiếc Mazda CX-5 cũng kể lại: “Tôi cũng bị một lần, quả rơi trúng còn to gấp 3 lần quả trong video. May là có mua bảo hiểm nên không mất tiền, chỉ mất thời gian mang xe đi thay kính”.

Theo anh Đình Quế, khi trời có gió to, xoài non cũng dễ rụng. Vì thế, người dùng xe nên cố gắng tránh đỗ dưới các cây có quả xanh cứng như cây xoài.

Hiện nay, nhiều khu dân cư ở Hà Nội và các tỉnh thành, cây xoài được trồng khá phổ biến. Sự việc cũng là lời cảnh báo đối với nhiều tài xế khi đỗ xe tại các khu vực có nhiều cây như xoài, sấu, bàng… khi tiềm ẩn rủi ro như trên. Với những loại quả cứng, lực rơi từ trên cao hoàn toàn có thể gây hư hỏng kính, móp capo...

