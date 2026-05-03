Hàng loạt chiến dịch triệu hồi ô tô thời gian gần đây cho thấy một thực tế đáng lo ngại: nguy cơ cháy xe không còn là sự cố cá biệt mà xuất phát từ những lỗi kỹ thuật tương đối phổ biến, từ hệ thống điện, rò rỉ nhiên liệu cho tới các vấn đề liên quan đến pin trên xe điện.

Đáng chú ý, nhiều lỗi có thể phát sinh ngay cả khi xe không vận hành, buộc các hãng phải chủ động thu hồi trên quy mô lớn để giảm thiểu rủi ro.

Nguy cơ chập điện trong hệ thống thông gió, 1 triệu xe BMW phải triệu hồi

Mới nhất, ngày 1/5, BMW gây chú ý khi công bố chiến dịch triệu hồi hơn 1 triệu xe trên toàn cầu do nguy cơ cháy nổ liên quan đến lỗi kỹ thuật. Theo Bloomberg, các mẫu xe bị ảnh hưởng được sản xuất trong giai đoạn 2006–2013, với hơn 917.000 xe tại Mỹ và tổng cộng vượt mốc 1 triệu xe nếu tính cả Canada và Hàn Quốc.

Nguyên nhân xuất phát từ nguy cơ chập điện trong hệ thống thông gió cácte (PCV), có thể khiến các bộ phận quá nhiệt, nóng chảy và dẫn đến cháy. Đáng lo ngại, xe có thể bốc cháy ngay cả khi đã tắt máy.

Thực tế, đợt triệu hồi này bắt nguồn từ năm 2017 với khoảng 740.000 xe, nhưng do tiếp tục ghi nhận các trường hợp quá nhiệt từ năm 2019, hãng buộc phải mở rộng phạm vi vào năm 2022. Các dòng xe liên quan gồm BMW 1 Series, BMW 3 Series, BMW 5 Series, BMW X5 và BMW Z4.

141.000 xe KIA Carnival gặp lỗi rò rỉ nhiên liệu từ ống dẫn

Trước đó, giữa tháng 4, hãng xe KIA cũng phải triệu hồi hơn 141.000 xe KIA Carnival tại Mỹ do lỗi rò rỉ nhiên liệu, một trong những nguyên nhân điển hình dẫn tới cháy xe. Vấn đề được phát hiện từ đầu năm 2025 khi người dùng phản ánh mùi xăng và hiện tượng rò rỉ từ ống dẫn nhiên liệu áp suất cao.

Nguyên nhân được xác định do sai lệch trong quá trình sản xuất khiến các chốt giữ ống nhiên liệu bị lỏng theo thời gian, làm xăng rò ra khoang động cơ. Khi tiếp xúc với các chi tiết có nhiệt độ cao, nguy cơ cháy nổ tăng lên đáng kể, dù chưa ghi nhận tai nạn nghiêm trọng.

119.000 xe Ford tại Mỹ gặp lỗi bộ sưởi khối động cơ

Cũng liên quan đến nguy cơ cháy trong khoang máy, gần cuối tháng 1/2026, Ford triệu hồi hơn 119.000 xe tại Mỹ do lỗi bộ sưởi khối động cơ. Bộ phận này có thể bị nứt theo thời gian, dẫn tới rò rỉ nước làm mát.

Khi xe đỗ và bộ sưởi được cắm điện, tình trạng rò rỉ có thể gây chập mạch, từ đó làm tăng nguy cơ hỏa hoạn. Các mẫu xe bị ảnh hưởng trải rộng từ Ford Focus, Ford Escape đến Ford Explorer và Lincoln MKC. Người dùng có thể nhận biết qua các dấu hiệu như mùi khét, khói, hoặc vết nước làm mát rò rỉ dưới xe.

169 chiếc Mercedes-Benz EQB bị triệu hồi do nguy cơ quá nhiệt pin

Ở nhóm xe điện, đầu năm nay, hãng xe sang Mercedes-Benz cũng phải phát cảnh báo với mẫu Mercedes-Benz EQB do nguy cơ quá nhiệt pin. Cụ thể, một số xe sản xuất giai đoạn 2022–2023 có thể xảy ra hiện tượng đoản mạch giữa các cell pin, dẫn tới sự cố nhiệt và tiềm ẩn nguy cơ cháy.

Hãng khuyến cáo người dùng chỉ nên sạc tối đa 80% pin trong thời gian chờ khắc phục. Dù số lượng xe bị ảnh hưởng không lớn (169 chiếc), sự cố này tiếp tục cho thấy rủi ro đặc thù của xe điện liên quan đến hệ thống pin cao áp.

Nhìn từ các vụ việc, có thể thấy những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến cháy xe gồm lỗi hệ thống điện (chập mạch, quá nhiệt), rò rỉ nhiên liệu và sự cố pin trên xe điện. Điểm chung là các lỗi này thường phát sinh âm thầm trong quá trình sử dụng và có thể bùng phát thành sự cố nghiêm trọng nếu không được phát hiện kịp thời. Việc các hãng xe chủ động triệu hồi trên diện rộng cho thấy mức độ rủi ro không hề nhỏ, đồng thời cũng là lời cảnh báo để người sử dụng chú ý hơn đến việc kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện định kỳ.

