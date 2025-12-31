Trong Thiên đường máu, Quách Ngọc Ngoan đóng vai Phú - phản diện chính trong phim. Nhân vật có tạo hình gai góc, tính cách máu lạnh nhưng ẩn sau đó là quá khứ nhiều tổn thương.

Xuất hiện từ giữa phim, vai diễn của Quách Ngọc Ngoan là điểm nhấn ấn tượng của phim, bên cạnh Quang Tuấn và ca sĩ Hoài Lâm.

Quách Ngọc Ngoan.

Ở nửa sau phim, Quách Ngọc Ngoan có nhiều cảnh đánh đấm bạo lực. Các phân đoạn đều do nam diễn viên tự thực hiện, không sử dụng cascadeur vì muốn đảm bảo độ chân thực khi lên màn ảnh. Có những cảnh quay, anh mất 3-4 ngày mới hoàn thành và chịu không ít chấn thương sau khi đóng máy.

Thời gian qua, Quách Ngọc Ngoan tích cực trở lại màn ảnh. Trong 2 tháng, anh có 2 dự án lần lượt được ra mắt là Trái tim què quặt và Thiên đường máu.

Sang năm 2026, nam diễn viên cũng có mặt với loạt dự án đã công bố như Trại buôn người, Hộ linh tráng sĩ… Mỗi lần có phim ra mắt, anh đều lâng lâng niềm hạnh phúc, vừa hồi hộp chờ đợi phản ứng khán giả.

Clip diễn viên Quách Ngọc Ngoan chia sẻ

Chia sẻ với VietnamNet, Quách Ngọc Ngoan hiện tích cực làm việc, mong sớm trả hết nợ cũ. Anh tin khi nỗ lực, mọi thứ dần sẽ tốt đẹp hơn. Ngoài đóng phim, anh cũng làm thêm vài công việc khác, hợp tác kinh doanh với bạn bè.

“Cuộc sống của tôi lúc này bình thường cũng như mọi người thôi. Ngày đi làm, tối về tận hưởng những thú vui của bản thân, chơi những bộ môn thể thao yêu thích như gym, chạy bộ…”, anh nói.

Nam diễn viên vẫn là người đàn ông độc thân, không đặt nặng chuyện tình cảm lúc này. Anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện thăm hỏi con, dành nhiều tình cảm cho bé.

“Con gái tôi ở Hà Nội với mẹ. Thời gian gần đây, tôi thích được quay phim ở Hà Nội vì như thế sẽ được gặp con thường xuyên hơn”, Quách Ngọc Ngoan nói thêm.

Ngoài Quang Tuấn (thứ hai từ trái sang), tác phẩm còn đánh dấu sự trở lại của Hoài Lâm (vest trắng) sau quãng thời gian vắng bóng.

Hoàng Tuấn Cường - đạo diễn phim cho biết, bộ phim được xây dựng từ nhiều tình tiết, câu chuyện có thật ngoài đời. 90% những câu chuyện được kể trên phim là sự thật.

“Ê-kíp có sáng tạo ở trong đó nhưng tất cả đều từ những câu chuyện được nghe, được thấy để có thể làm nên bộ phim", đạo diễn nói.

Là phim Việt đầu tiên khai thác về vấn nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài làm việc, đạo diễn nhận định điều này vừa lợi thế đồng thời cũng có những bất lợi.

Khi thực hiện dự án, anh và các thành viên trong ê-kíp biết sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn để có thể chuyển tải hết được câu chuyện, cảm xúc.

Thiên đường máu thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, hành động. Dàn diễn viên trong phim gồm: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương, Bích Ngọc, Lê Minh Thuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Hoàng Trinh, NSƯT Trọng Hải...

Phim ra rạp từ 30/12.

Trailer phim "Thiên đường máu"

Ảnh, clip: HK, ĐPCC