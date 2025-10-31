Chiều 30/10, trên đường đến phim trường, diễn viên Quách Ngọc Tuyên gặp tai nạn. Khi đang lái xe máy, anh chứng kiến hai phương tiện phía trước va chạm. Trong lúc né một phụ nữ, xe của anh mất lái và lao vào dải phân cách.

"Phần thân dưới của tôi trượt dài trên mặt bê tông, chỉ nghĩ phải ghì người lại để không ngã vào làn xe tải đang lao tới", anh chia sẻ. Cuối cùng, Quách Ngọc Tuyên nằm vắt ngang dải phân cách, một nửa người hướng về làn xe máy, nửa còn lại sát luồng xe tải. Nhờ chiếc áo khoác dày, anh chỉ bị trầy xước dù quần áo rách nặng và chân chịu nhiều vết thương ngoài da.

Quách Ngọc Tuyên bị tai nạn. Ảnh: FBNV

Dù vừa gặp nạn, Quách Ngọc Tuyên vẫn hoàn thành lịch quay trước khi đến cơ sở y tế kiểm tra. Nam diễn viên sinh năm 1984 nhấn mạnh đây là lời nhắc về ý thức giao thông, đặc biệt khi sử dụng xe máy trong giờ cao điểm. Hiện sức khỏe anh đã ổn định.

Tối cùng ngày 30/10 tại Harper's Bazaar Star Awards 2025 ở TPHCM, Hòa Minzy chống nạng bước trên thảm đỏ với tay chân đầy vết bầm tím nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi nhận giải Nữ ca sĩ của năm dòng Neo Folk.

Dù di chuyển khó khăn trên đôi giày cao gót, cô vẫn tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính. Sau đó, ê-kíp hỗ trợ Hòa Minzy lên xe lăn để rời sự kiện. Đây là chấn thương chân từ tai nạn mới xảy ra, song cô vẫn quyết định tham gia để không gián đoạn lịch trình. Hàng ngàn bình luận thể hiện sự xót xa xen khâm phục nữ ca sĩ dù bị đau vẫn không bỏ dở công việc.

Hòa Minzy ngồi xe lăn và được trợ giúp trên sân khấu. Ảnh: HB

Trước đó, tại Sao nhập ngũ 2025, Hòa Minzy cũng đã gặp một số chấn thương. Trong tập 11, Hòa Minzy bị dập cơ lưng sau màn tranh bóng với hoa hậu Thiên Ân, buộc phải nằm cáng và tiêm thuốc giảm đau. Đến tập 12, cô nén đau hoàn thành thử thách đu dây, mang đến những khoảnh khắc vừa hài hước, vừa cảm động.

Hòa Minzy đi xe lăn dự lễ trao giải:

Thuần Phong