Tờ The Guardian nhận xét, quán ăn này "đáng giá từng đồng, từng phút của thực khách" và "đủ khiến bất kỳ ai từng đến cũng muốn quay lại".

Quán được thành lập bởi 3 người gốc Việt: Andy Lê, Vincent Nguyễn và bếp trưởng Thắng Trần. Ý tưởng mở quán bắt nguồn từ mong muốn mang hương vị Việt truyền thống đến gần hơn với thực khách quốc tế.

Tên gọi "Dzo!" (Dô) lấy cảm hứng từ tiếng cụng ly quen thuộc của người Việt, thể hiện tinh thần vui vẻ, gắn kết.

Quán ăn thiết kế gần gũi, ấm cúng. Ảnh: The Guardian

Không gian nhà hàng mang tông kem chủ đạo, kết hợp tường gạch trần, đèn tre đan, ghế tre và những chậu cây xanh tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng.

Thực đơn của quán là sự kết hợp khéo léo giữa ẩm thực truyền thống và phong cách trình bày hiện đại. Chỉ cần nhìn thực đơn, thực khách đã bị thu hút bởi hình ảnh những tô phở nghi ngút khói, những món bún đặc trưng của Hà Nội như: bún chả, bún đậu mắm tôm, ổ bánh mì đầy ắp nhân thịt, gỏi cuốn ngập rau xanh tươi mát...

Quán cũng giới thiệu nhiều món "nhậu" vỉa hè hấp dẫn như vịt cháy tỏi, chim cút nướng muối ớt, dưa xào tóp mỡ hay dê xào xả ớt. Rau muống xào tỏi thơm lừng và chả lá lốt hấp dẫn cũng là những món dân dã khiến thực khách phấn khích khi thưởng thức giữa thủ đô của nước Anh.

Thực đơn đa dạng món Việt, được trình bày đẹp mắt tại quán. Ảnh: dzovietkitchen

"Thật khó có thể cưỡng lại trước những tô phở nóng hổi. Nhưng ở đây còn có nhiều món thú vị thôi thúc thực khách khám phá", tờ báo uy tín của Anh viết.

Thực khách có thể bắt đầu bữa ăn bằng món gỏi cuốn bò với nhân là xà lách tươi, bún mềm mịn và giá đỗ giòn, thịt bò nướng thơm lừng, ăn kèm với nước mắm chua ngọt. Nếu thích hải sản, thực khách có thể chọn gỏi cuốn tôm nướng thơm phức.

Những chiếc gỏi cuốn bò đầy ắp. Ảnh: The Guardian

Tờ The Guardian đánh giá cao món vịt cháy tỏi và chim cút nướng muối ớt.

Vịt cháy tỏi được chế biến từ những miếng thịt vịt dày, chiên nhiều lần cho tới khi chuyển màu cánh gián sẫm, bên ngoài giòn tan. Thịt vịt lẫn trong những miếng tỏi, ớt, hành lá thơm nồng, đậm đà.

Món chim cút nướng muối ớt lại khiến thực khách "gặm tới tận xương mới đã". Tôm chiên trứng muối với nước sốt sánh mịn, ăn kèm bánh mì cũng rất ngon.

Món cá chẽm sốt cay ngọt và dê chiên thơm ngon. Ảnh: The Guardian

Ứng dụng đánh giá ẩm thực Infatuation lại dành lời khen cho món bò lúc lắc thấm đẫm nước sốt, mùi tiêu thơm lừng, hay xôi thập cẩm ăn cùng thịt kho, trứng đậm đà và một ít rau củ tươi mát.

Trong khi đó tờ Timeout gợi ý thực khách thưởng thức món bánh mì chảo ăn kèm thịt bò mềm, pate tự làm và trứng ốp lòng đào nóng hổi. Món cá chẽm sốt cay ngọt cũng là lựa chọn đáng giá khi vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Trên website của nhà hàng, những người sáng lập chia sẻ, mỗi món ăn đều là niềm tự hào của họ về văn hóa ẩm thực Việt Nam. Họ mong muốn mang tới một góc Việt Nam giữa lòng London - nơi mỗi thực khách ra về đều giữ lại nụ cười rạng rỡ và dư vị thân quen

Các món ăn tại quán có giá dao động từ 4-25 Euro (120.000-770.000 đồng). Ảnh: dzovietkitchen

Linh Trang - Khánh Linh