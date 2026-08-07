Ít ai ngờ, ông chủ của quầy cà phê đậm chất Việt Nam ấy không phải một người Việt xa quê mà là một chàng trai tên Matko Kmezić, 28 tuổi, người Croatia, hiện sinh sống tại Amsterdam. Công việc chính của anh vốn cũng không liên quan tới cà phê hay ẩm thực.

Từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần, Matko làm vật lý trị liệu, giúp các bệnh nhân phục hồi sau chấn thương. Ba ngày cuối tuần, anh trở thành "ông chủ quán", đưa chiếc xe đẩy nhỏ tên "Viet Drip" tới công viên và phục vụ cà phê từ khoảng 10h30 đến 16h, nếu thời tiết thuận lợi.

Thực đơn là 8 món cà phê Việt phổ biến: cà phê đen nóng, cà phê đen đá, cà phê sữa nóng, cà phê sữa đá, bạc xỉu, cà phê muối, cà phê sữa dừa và cà phê trứng.

Gần đây, những video chia sẻ về quầy cà phê Việt giữa trời Tây gây sốt trên mạng xã hội, nhận hàng triệu lượt xem.

Matko Kmezić chia sẻ về tình yêu cà phê Việt Nam. Nguồn: TikTok Viet Drip

Chàng Tây mê văn hóa cà phê Việt

Matko bắt đầu với Viet Drip từ tháng 8/2024. Quầy cà phê được cải tạo từ một chiếc bakfiets (xe chở hàng phổ biến ở Hà Lan) với sự giúp đỡ của cha anh. Matko trực tiếp bán hàng, còn vị hôn thê hỗ trợ các công việc phía sau.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Matko cho biết, năm 2018, anh tới Việt Nam và sống tại đây gần 1 năm. Khoảng thời gian đủ dài giúp chàng trai Croatia không chỉ ghé thăm những điểm du lịch mà còn hòa vào nhịp sống thường ngày của người dân địa phương.

Những điều khiến Matko nhớ nhất lại rất bình dị: những quán nhỏ bên đường, bữa ăn, cốc trà đá và cách mọi người dễ dàng ngồi lại trò chuyện cùng nhau.

Cà phê cũng trở thành một phần đặc biệt trong ký ức ấy. Trước khi tới Việt Nam, Matko không phải người thường xuyên uống cà phê. Thế nhưng, vị cà phê mạnh, đậm cùng cách thưởng thức rất khác ở Việt Nam khiến anh dần bị cuốn hút.

Anh ấn tượng với cảnh mọi người ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp bên đường, trước mặt là ly cà phê, cốc trà đá rồi thong thả trò chuyện. Với anh, uống cà phê ở Việt Nam giống một trải nghiệm kết nối con người hơn là đơn thuần thưởng thức một loại đồ uống.

Sau khi trở lại châu Âu, Matko nhận thấy rất khó tìm được một nơi mang lại cảm giác tương tự. Ở Hà Lan, văn hóa cà phê chủ yếu gắn với espresso hoặc cà phê lọc.

Ý tưởng về Viet Drip dần hình thành từ nỗi nhớ ấy. "Tôi không chỉ muốn bán cà phê. Tôi muốn chia sẻ văn hóa cà phê Việt Nam - thứ mà tôi đã yêu khi sống ở đó", Matko chia sẻ.

Quầy cà phê nhỏ nằm ở công viên Oosterpark (Hà Lan)

Anh muốn khách không chỉ nếm thử hương vị cà phê Việt mà còn có thể ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, chậm rãi thưởng thức đồ uống và trò chuyện với nhau.

Những chiếc ghế nhựa đỏ cũng khiến nhiều khách Hà Lan tò mò. Không quen với kiểu ngồi trên những chiếc ghế thấp để uống cà phê như ở Việt Nam, nhiều người ban đầu tìm tới để thử trải nghiệm, sau đó tỏ ra thích thú với cách thưởng thức mới lạ này.

Chinh phục người Việt xa xứ lẫn khách phương Tây

Matko sử dụng 100% cà phê Robusta từ Buôn Ma Thuột, nhập khẩu từ Việt Nam, rang tại Hà Lan và pha chế theo công thức riêng của Viet Drip. Để phục vụ nhanh, anh chuẩn bị sẵn cà phê phin rồi hoàn thiện từng ly khi khách gọi, chỉ mất khoảng 30–60 giây.

Với Matko, thử thách không chỉ nằm ở việc pha được một ly cà phê ngon, anh còn phải tìm cách đưa một hương vị vốn rất quen thuộc với người Việt đến với khẩu vị khác biệt của khách châu Âu mà không làm mất bản sắc ban đầu.

Cà phê Việt thường mạnh và ngọt hơn những loại cà phê người Hà Lan quen uống. Vì thế, những vị khách lần đầu thưởng thức có thể bất ngờ với hương vị Robusta đậm và cách kết hợp cùng sữa đặc.

"Tôi thường vừa pha cà phê vừa giải thích cho khách về phin, về Robusta hay vì sao người Việt có thể ngồi hàng giờ bên một ly cà phê nhỏ. May mắn là hương vị này khá dễ tiếp cận nên sau khi thử, đa số khách phương Tây đều phản hồi rất tích cực", chàng trai cho biết.

Giá mỗi ly cà phê dao động từ 3,5 đến 7 euro (khoảng 105.000-210.000 đồng)

Những vị khách đặc biệt hơn cả với Matko chính là người Việt xa xứ. Họ là những người hiểu rõ nhất hương vị mà anh đang cố gắng tái hiện. Những phản hồi tích cực từ khách Việt khiến Matko rất hạnh phúc.

Vận hành một xe cà phê ngoài trời tại Hà Lan không đơn giản. Matko phải lo thủ tục điểm bán, ứng phó với thời tiết Amsterdam thất thường, đồng thời cân bằng thời gian với công việc vật lý trị liệu.

Đổi lại, Viet Drip mang tới cho Matko những cuộc gặp gỡ thú vị. Có người từng tới Việt Nam, khi nhìn thấy những chiếc ghế nhựa hay ly cà phê sữa đá của anh liền nhớ về chuyến đi của mình. Có người Việt sống xa quê tìm tới vì tò mò về chàng trai Croatia bán cà phê phin và để vơi bớt nỗi nhớ quê hương.

Cũng có những vị khách Hà Lan chưa từng đến Việt Nam nhưng từ một ly cà phê bắt đầu hỏi anh về đất nước, con người nơi đây.

Matko trực tiếp bán hàng còn vị hôn thê của anh hỗ trợ nhiều công việc phía sau

Với Matko, đó chính là giá trị anh mong muốn Viet Drip mang lại: dùng cà phê như một cách kết nối mọi người và kể câu chuyện về Việt Nam.

Trong tương lai, có thể anh sẽ phát triển Viet Drip thành một địa điểm cố định. Tuy nhiên, Matko muốn thương hiệu phát triển một cách tự nhiên, không đánh mất sự gần gũi và tinh thần ban đầu của chiếc xe cà phê nhỏ. Anh cũng mong muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về cà phê Việt Nam và đưa hương vị này tới nhiều người ở châu Âu.

Ảnh: NVCC