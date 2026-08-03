Ngày 3/8, trong khuôn khổ chuyến thăm Đà Nẵng từ ngày 30/7 đến 5/8, các thủy thủ, sĩ quan và nhân viên trên tàu sân bay USS George Washington (Hải quân Mỹ) tiếp tục tham gia các chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực của thành phố.

Trong 7 ngày lưu lại Đà Nẵng, các thành viên thủy thủ đoàn thay phiên nhau lên bờ tham quan các điểm du lịch nổi tiếng. Nhiều thủy thủ chia sẻ phở, bánh mì, mì Quảng là những món ăn Việt Nam họ mong chờ được thưởng thức nhất trước khi đặt chân đến thành phố.

Các thành viên thủy thủ đoàn tham quan, mua sắm tại chợ Cồn. Ảnh: G.X

Thủy thủ tàu sân bay thích thú đi cáp treo, tham quan Bà Nà Hills. Ảnh: G.X

Trong hành trình, đoàn được giới thiệu về văn hóa, lịch sử, đời sống địa phương, đồng thời tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Hải Vân Quan, Bà Nà Hills, khu vực trung tâm thành phố, các chợ truyền thống và làng nghề nước mắm Nam Ô.

Bên cạnh việc khám phá các danh thắng, đoàn còn có dịp thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của Đà Nẵng và miền Trung như mì Quảng, bánh xèo, cà phê muối và kem dừa...

Các thành viên tàu sân bay thưởng thức cà phê, các món ăn truyền thống của Việt Nam. Ảnh: G.X

Không ít thủy thủ bày tỏ sự thích thú khi lần đầu nếm thử các món ăn truyền thống của Việt Nam. Họ hào hứng tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến, trao đổi với đầu bếp và người dân địa phương, đồng thời liên tục chụp ảnh, quay video để lưu giữ những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ trong chuyến đi.

Ngoài các điểm tham quan, nhiều thành viên trong đoàn cũng dành thời gian ngồi tại các quán cà phê vỉa hè, thưởng thức ẩm thực đường phố và mua sắm tại các chợ truyền thống để cảm nhận nhịp sống thường nhật của người dân Đà Nẵng.

Thủy thủ tàu tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: G.X

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