Bạn muốn hẹn hò tập 1159:

Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất, anh Từ Quốc Tiến (51 tuổi, quê TPHCM, quản lý khách sạn ở Phú Quốc) khiến khán giả lặng người khi chia sẻ về hoàn cảnh của mình.

Anh Tiến hiện sống một mình ở Phú Quốc. Ở quê nhà TPHCM, anh không còn người thân bởi ba mất sớm, mẹ cũng đã qua đời cách đây 18 năm, anh chị em ruột đều không có. Nhắc đến câu chuyện này, anh xúc động rơi nước mắt.

Anh Tiến trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Người đàn ông 51 tuổi có tính cách dứt khoát, lập trường rõ ràng, bản lĩnh và tự tin. Quan điểm của anh là “có thể chấp nhận 1 tỷ người ghét mình nhưng không để ai coi thường mình”.

Ở nơi làm việc, anh được mệnh danh là “Bao Công thời hiện đại” bởi tính tình thẳng thắn, cương trực. Tuy nhiên, anh tự nhận thấy đó cũng là khuyết điểm của mình vì “thẳng thắn quá dễ khiến người khác mất lòng”.

Anh Tiến từng yêu một cô gái trong 3 năm. Tuy nhiên, khi thấy không thể đem đến cho người ấy tương lai tươi sáng, anh chấp nhận chia tay. Kể từ đó đến giờ, vì quá tập trung cho sự nghiệp, anh bỏ bê chuyện tình cảm và vẫn luôn lẻ bóng.

Chị Tịnh là mẹ đơn thân của con trai 15 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Người bạn ghép đôi của anh Tiến là chị Trần Thị Thanh Tịnh (38 tuổi, TPHCM, kinh doanh tự do).

Chị Tịnh là người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, nấu ăn ngon. Khuyết điểm của chị là nóng tính và hay quên.

Chị Tịnh từng trải qua 1 lần đò, ly hôn vào năm 2018 và hiện là mẹ đơn thân của cậu con trai 15 tuổi. Chị chiêm nghiệm, cuộc hôn nhân cũ đổ vỡ do bản thân quá mạnh mẽ.

Ở tuổi U40, chị mong tìm được người đàn ông có tính cách điềm đạm, trưởng thành, bản lĩnh. Chị không quá quan trọng vấn đề kinh tế bởi bản thân đã ổn định ở khía cạnh này.

Về phía mình, anh Tiến mong tìm được người phụ nữ có thể đồng hành trong cuộc sống.

Kiếm tìm bạn đời ở độ tuổi chín chắn, cặp đôi hiểu rõ điều mình mong muốn. Bởi vậy khi mặt đối mặt, họ trò chuyện với nhau bằng tất cả sự chân thành, cởi mở.

Chị Tịnh chia sẻ, chị trân quý những người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh như anh Tiến. Với chị, trong tình yêu và hôn nhân, để có thể đi đường dài với nhau thì nguyên tắc quan trọng nhất là sự tôn trọng. Anh Tiến cũng có cùng quan điểm. Theo anh, ngoài sự tôn trọng, đôi bên cần đồng cảm và thấu hiểu nhau.

“Người ta nói, tuổi anh lớn rồi, cần một chỗ dựa. Thực sự, anh không cần chỗ dựa mà cần một người đồng hành. Thậm chí, anh còn phải là chỗ dựa cho em trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Em đã có con. Anh nghĩ rằng, em không chỉ tìm chồng cho mình mà còn phải tìm một người cha đích thực cho con. Bản thân anh mất cha từ sớm, anh đã thờ người cha dượng cho đến bây giờ. Anh tin mình đủ bản lĩnh và bao dung để trở thành một người cha”, anh Tiến dốc lòng chia sẻ.

Cặp đôi trò chuyện với nhau cởi mở và chân thành. Ảnh cắt từ clip

Giữa cặp đôi có một khúc mắc lớn là nơi ở. Anh Tiến hiện làm việc ở An Giang, còn chị Tịnh ở TPHCM. Vì công việc và gia đình, đôi bên đều khó có thể rời bỏ nơi mình đang sống.

Anh Tiến hứa hẹn, nếu cả hai cho nhau cơ hội, anh sẽ cố gắng đến TPHCM thăm mẹ con chị Tịnh.

Ở phút cuối chương trình, anh Tiến cầm tay chị Tịnh thổ lộ: “Anh thấy em quá bản lĩnh. Anh cảm thấy nể, ngoài ra, còn thấy mến. Anh đã thích em 50%, còn để tiến sâu hơn nữa để đủ 100% thì còn tùy thuộc vào em”.

Trước tấm lòng chân thành của “đàng trai”, chị Tịnh đã đồng ý bấm nút hẹn hò. Anh Tịnh cũng rất trân trọng cơ hội này nên đã bấm nút ngay sau 3 tiếng đếm của MC Ngọc Lan. MC gửi lời chúc phúc, mong cả hai sớm báo tin vui cho chương trình.