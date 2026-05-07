Quán Hồng Thắng vốn là một quán ăn lâu năm, chuyên bán cơm sườn, mở cửa từ 2h30 sáng và thường đóng cửa vào đầu giờ chiều.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt sau khi một video review của blogger ẩm thực nổi tiếng Lưu Vũ Hâm - người sở hữu hàng chục triệu người theo dõi - được đăng tải trên mạng xã hội, theo 163.

Chỉ trong thời gian ngắn, quán ăn vốn quen thuộc với người địa phương bỗng chốc “phủ sóng” khắp các nền tảng. Lượng khách tăng đột biến, nhiều người không quản đường xa, thậm chí đi từ các thành phố lân cận chỉ để “check-in” và thưởng thức món cơm sườn được ca ngợi là “đậm vị, giá hợp lý”.

Theo bà chủ Hoàng Thiếu Hoan, từ ngày 3/5, quán bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải: “Ban đầu tôi cũng không hiểu vì sao đông như vậy, mãi sau tôi mới biết mọi người xem video trên mạng rồi kéo đến ăn”.

Trước khi nổi tiếng, quán đã hoạt động với cường độ cao: bà chủ thường dậy từ nửa đêm để chuẩn bị nguyên liệu, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng. Tuy nhiên, khi lượng khách tăng vọt, guồng quay công việc gần như bị “đẩy lên gấp đôi”.

Quán cơm sườn đắt khách, mọi người xếp hàng dài chờ đợi. Ảnh: 163

Quán không còn đóng cửa sớm như trước mà kéo dài thời gian phục vụ đến tận chiều tối. Trong suốt nhiều ngày liền, bà chủ gần như không có thời gian nghỉ ngơi hay ăn uống điều độ, chỉ có thể tranh thủ vài phút hiếm hoi để ăn tạm một lon cháo đóng sẵn cho đỡ đói.

Để xoay xở, toàn bộ người thân trong gia đình đều được huy động, từ chị em, con cháu đến họ hàng xa. Thậm chí, chính quyền địa phương và các lực lượng tình nguyện cũng trực tiếp tham gia hỗ trợ.

Dù lượng khách tăng đột biến mang lại cơ hội lớn về doanh thu, bà chủ quán vẫn khẳng định sẽ không tăng giá. Theo bà, điều quan trọng nhất là giữ được hương vị và uy tín đã xây dựng suốt nhiều năm.

“Dù mệt hơn rất nhiều nhưng tôi thấy vui”, bà chia sẻ với nụ cười hiền hậu.

Thực khách cũng sẵn sàng chờ đợi hàng giờ để thưởng thức món ăn. Một người đàn ông đến từ Phật Sơn cho biết, dù phải xếp hàng hơn 1 tiếng, anh vẫn cảm thấy “hoàn toàn xứng đáng” vì hương vị món ăn phù hợp khẩu vị đại chúng, đặc trưng phong cách Quảng Đông.

Trước áp lực từ lượng khách khổng lồ, chính quyền thị trấn Cảng Khẩu đã nhanh chóng triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ chỉ trong 1 đêm. Đây được đánh giá là phản ứng nhanh và bài bản, góp phần giúp quán ăn duy trì hoạt động ổn định trong cao điểm.

Cụ thể, địa phương đã mở miễn phí hơn 700 chỗ đỗ xe tại trụ sở chính quyền và khu vực lân cận, đồng thời cập nhật vị trí trên bản đồ số để thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, hơn 20 tình nguyện viên được điều động đến hỗ trợ sơ chế thực phẩm, dọn dẹp, hướng dẫn khách xếp hàng.

Hiệp hội nhà hàng địa phương cũng cử các đầu bếp giàu kinh nghiệm đến hỗ trợ trực tiếp trong bếp, giúp tăng tốc độ phục vụ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng món ăn.

Ngoài ra, các thiết bị như tủ khử trùng, nồi cơm điện, bàn ghế và nhà vệ sinh di động cũng được bổ sung khẩn cấp, nâng cao trải nghiệm cho thực khách.