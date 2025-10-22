LỜI TÒA SOẠN: Giữa nhịp sống không ngủ của TPHCM, những quán ăn vỉa hè mở xuyên đêm đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người Sài Gòn. Không biển hiệu hào nhoáng, không có mặt bằng sang trọng, những quán nhỏ ấy vẫn níu chân thực khách bằng bí quyết chế biến riêng, được gìn giữ và truyền qua nhiều thế hệ. Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài “Quán vỉa hè đông khách xuyên đêm ở TPHCM”, ghi lại những địa chỉ giản dị mà nức tiếng - nơi hương vị thăng hoa giữa ánh đèn đường và hơi thở rộn ràng của thành phố lúc về khuya.

Quán "cơm tấm ma" mở xuyên đêm nằm trong con hẻm tối nhưng nổi tiếng, được thực khách tìm đến suốt nhiều năm qua. Ảnh: Hà Nguyễn

"Cơm tấm ma"

Nằm khuất trong con hẻm trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Gia Định, TPHCM) quán cơm tấm Huyền mở bán xuyên đêm, được thực khách tìm đến suốt mấy chục năm qua.

Gọi là quán nhưng nơi đây chỉ có tủ kính đựng thức ăn và nhiều bàn ghế nhựa bày trên hẻm. Dù vậy, khi cả khu phố đã chìm trong giấc ngủ, quán cơm vẫn tấp nập thực khách đến ăn, mua mang về.

Ông Tâm (63 tuổi, chủ quán) cho biết, quán cơm được người chị tên Huyền của ông mở bán từ những năm 1994-1995. Để phân biệt với các quán cơm khác ở xung quanh, bà Huyền lấy tên mình đặt cho quán.

Sau khi bà Huyền qua đời, quán cơm được vợ chồng ông Tâm tiếp quản và giữ nguyên tên gọi cũ. Tính đến nay, quán cơm đã tồn tại khoảng 30 năm.

Ông Tâm chủ quán cho biết, "cơm tấm ma" đã 30 năm tuổi. Ảnh: Hà Nguyễn

Mặc dù có tên là cơm tấm Huyền, nhưng nhiều năm qua, quán lại được thực khách gán cho một biệt danh vừa lạ vừa “đáng sợ” - “cơm tấm ma”.

Theo ông Tâm, biệt danh này đã có từ lâu và xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Một phần vì quán mở cửa xuyên đêm, thường đông khách nhất vào lúc nửa đêm - thời điểm hiếm quán ăn nào còn sáng đèn.

Ngoài ra, cái tên “cơm tấm ma” còn gắn liền với một câu chuyện vui cách đây nhiều năm. Ông Tâm kể: “Trước kia, chúng tôi bán ở mặt đường. Thời đó có một quán cơm tấm đêm rất nổi tiếng tên là Mai. Không hiểu vì sao, chữ "I" trên bảng hiệu của họ bị rơi mất, chỉ còn lại chữ "Ma". Từ đó, nhiều người hay trêu gọi là quán cơm tấm Ma.

Bán một thời gian, quán này ngừng kinh doanh. Cả khu chỉ còn quán cơm của tôi sáng đèn mỗi đêm. Vì vậy, khách gọi luôn quán cơm của tôi là cơm tấm ma”.

Quán nổi tiếng bởi có món sườn nướng thơm ngon. Ảnh: Hà Nguyễn

Tuy nhiên, quán cơm của ông Tâm không chỉ hút khách nhờ biệt danh đặc biệt ấy. Điều giữ chân thực khách suốt nhiều năm qua chính là bí quyết nướng sườn thơm ngon, đậm đà hương vị riêng.

Miếng sườn ở đây có kích thước lớn, dày thịt và tỏa mùi thơm hấp dẫn ngay khi vừa đặt lên bếp than. Trước khi nướng, sườn được ướp kỹ theo công thức gia truyền và phủ thêm một lớp mật ong tạo độ bóng và vị ngọt dịu.

Khi chín, thịt chuyển sang màu vàng nâu, thơm nức mũi. Lớp ngoài hơi cháy sém, giòn nhưng bên trong vẫn mềm, mọng nước, béo ngọt tự nhiên.

Miếng sườn lớn, mọng nước, mềm, thơm nức mũi. Ảnh: Hà Nguyễn

Các món ăn kèm khác tại đây như: gà nướng, bì lợn, chả trứng, trứng chiên… cũng được đánh giá chất lượng, hợp khẩu vị. Đặc biệt, quán có công thức pha chế nước mắm cay ngọt, ngon đến khó quên.

Ngoài ăn tại chỗ khách có thể mua về. Tùy theo món, nhu cầu ăn của khách, các món cơm tại đây có giá từ 40.000- 80.000 đồng/đĩa.

Ngày nấu hơn 3 bao gạo

Sau giờ học đêm, nữ sinh viên tên Minh (SN 2002) cùng cô bạn đến quán cơm tấm núp hẻm ăn khuya. Minh trở thành khách quen của quán cơm sau lần được người bạn giới thiệu.

Cô gái nhận xét, quán có không gian bình dân, bàn ghế kê ngoài hẻm nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Thức ăn được chuẩn bị cẩn thận, hương vị đậm đà.

“Tôi đặc biệt thích độ mềm, mọng nước của sườn nướng và vị mặn ngọt cay cay của nước chấm. Khi ăn cùng cơm tấm, thoang thoảng hương thơm, các hương vị hòa quyện và ngon miệng”, Minh chia sẻ.

Nữ sinh tên Minh (bên trái) cho biết mình là khách quen của quán và rất thích các món ăn tại đây. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông Tâm chia sẻ, thời bà Huyền, quán cơm chưa được nhiều người biết đến. Khi tiếp nhận, ông và vợ cũng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên ông bà kiên trì, tự mình sáng tạo những bí quyết chế biến thêm nhiều món ngon. Sau một thời gian, quán được đông đảo thực khách chú ý, đến trải nghiệm.

Vợ chồng ông Tâm bắt đầu nướng sườn và bán cơm từ 16h đến 4h sáng hôm sau. Quán thường đông khách nhất vào khung giờ 20h–21h, sau đó thưa dần rồi lại nhộn nhịp trở lại từ nửa đêm đến rạng sáng.

Trong khoảng thời gian này, quán đón đủ các đối tượng thực khách: từ những người đi chơi đêm, công nhân tan ca hoặc vào ca sớm, đến các tiểu thương buôn bán ở chợ lân cận và cả giới nghệ sĩ tìm đến ăn khuya.

Sau khi được các nghệ sĩ, người nổi tiếng đến ăn, đánh giá cao, quán càng thêm thu hút thực khách. Để phục vụ nhu cầu, mỗi ngày quán nấu 3-4 bao gạo.

Càng về đêm, quán càng đông khách. Ảnh: Hà Nguyễn

Chủ quán cho biết, trước khi nấu, gạo được đem đi ngâm. Khi nấu phải canh nước, nhiệt độ thật chuẩn để gạo nở mềm, thơm.

“Vì nấu số lượng lớn nên chúng tôi dùng loại nồi to, đế dày để cơm chín đều, không bị khê hay cháy.

Suốt 30 năm qua, tôi cùng vợ thức khuya dậy sớm để bán cơm. Giờ vợ tôi đã có tuổi, thường nghỉ sớm hơn, còn tôi nán lại muộn rồi cũng vào nghỉ để sáng sớm đi chợ lấy thực phẩm, chuẩn bị cho buổi bán tiếp theo.

Buôn bán đồ ăn phải chiều lòng khách, lại chủ yếu làm đêm nên khá vất vả. Nhưng nhờ được thực khách tin tưởng, ủng hộ mỗi tối mà chúng tôi thấy vui và quên đi nhiều mệt nhọc".

“Trước đây, chúng tôi chỉ bán từ 16h đến 4h sáng hôm sau, nhưng hiện nay, quán mở bán cả vào buổi trưa", Ông Tâm thông tin thêm.