Món ăn này từng xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông nước ngoài bởi hình thức kỳ lạ, hương vị hấp dẫn.

Trang South China Morning Post từng miêu tả rươi tươi và chả rươi như hai “thế giới” hoàn toàn khác biệt: một bên lạnh tanh, nồng mùi tanh; bên kia dậy hương thơm quyến rũ. Trong khi đó, hãng thông tấn Pháp AFP ca ngợi đây là món ăn không thể bỏ lỡ mỗi mùa đông ở Hà Nội.

Khi chưa chế biến, những con rươi xanh đỏ ngoe nguẩy, nhơn nhớt, mùi tanh khó chịu khiến nhiều người e ngại. Thế nhưng, qua bàn tay “phù phép” của người đầu bếp, rươi trở thành những miếng chả vàng ruộm, thơm phức, chỉ ngửi thôi đã thấy “cồn cào”.

Khi chưa chế biến, rươi sống khiến nhiều người e sợ. Ảnh: Linh Trang

Không phổ biến như phở, bún chả, bún thang, bánh cuốn..., Hà Nội chỉ có một số quán chả rươi lâu năm, đông khách như chả rươi Hưng Thịnh (phố Hàng Chiếu), chả rươi Hòe Nhai, chả rươi Ô Quan Chưởng, chả rươi Hằng Béo (phố Lò Đúc).

Tháng cuối năm, khi trời vào đông, món chả rươi càng trở nên hấp dẫn. Dưới đây là gợi ý những quán chả rươi hấp dẫn tại Hà Nội, du khách có thể ghé tới thưởng thức.

Chả rươi Hằng Béo, Lò Đúc

Chả rươi Hằng Béo từng xuất hiện trên kênh truyền hình CNN của Mỹ vào năm 2020. Bà Hằng - chủ quán, cho biết, bà bán chả rươi đã gần 30 năm theo công thức bà nội truyền dạy.

Ngoài thành phần chính là rươi, món chả rươi tại quán còn có trứng gà, thịt nạc vai xay, giò sống, cộng thêm hành khô, hành tươi, thì là, gừng, hạt tiêu, sa tế và đặc biệt là vỏ quýt hôi thái nhỏ.

Quán chả rươi này nổi tiếng đông khách. Ảnh: Linh Trang

Chả được rán 2 lần để bên ngoài vỏ giòn, bên trong vẫn giữ được độ mềm, béo ngậy của rươi. Món rươi tại quán thường được phục vụ kèm bún lá, rau sống, nước mắm chua ngọt.

Mỗi suất bún chả rươi thường có giá 45.000 đồng, bún chả rươi đặc biệt (chả nhiều rươi) có giá 65.000 đồng. Chả rươi thường tại quán bán 20.000 đồng/cái, chả rươi đặc biệt 30.000 đồng/cái.

Quán bán từ 9-13h30 và 17-20h hàng ngày. Ảnh: Linh Trang

Chả rươi Hưng Thịnh, Hàng Chiếu

Quán nằm ở ngay đầu con phố Hàng Chiếu, cạnh di tích lịch sử nổi tiếng Ô Quan Chưởng, đã mở bán khoảng 30 năm.

Chủ quán cho biết, hỗn hợp chả rươi được trộn từ rươi đánh tan, thịt nạc vai xay nhỏ, vỏ quýt thái thật mỏng, chút hành hoa, rau thì là, hạt tiêu, mì chính. Rươi được chọn lựa kỹ lưỡng từ các vùng như Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh…, vận chuyển cả trăm km lên Hà Nội ngay sau khi bắt.

Quán chả rươi này từng được giới thiệu trên SCMP. Ảnh: Linh Trang

Quán có 2 loại chả rươi chính, một loại đánh tan con rươi, một loại để nguyên con. Khi đánh tan, sữa rươi hòa quyện cùng các nguyên liệu sẽ tạo ra sự thơm ngon; còn nếu để nguyên, món chả lại có phần bùi bùi, béo ngậy hơn. Chả rươi ở quán có mức giá đa dạng, tùy theo kích cỡ, có loại từ 30.000 đồng, có loại lên tới 200.000 đồng.

Quán mở cả ngày. Quán nhỏ nên giờ cao điểm ăn trưa, chiều tối, thực khách thường phải chờ đợi lâu.

Chả rươi Hòe Nhai

So với chả rươi Hưng Thịnh hay chả rươi Hằng Béo thì quán chả rươi ở vỉa hè Hòe Nhai ít xuất hiện trên truyền thông hơn và cũng là hàng bình dân nên giá rẻ hơn, từ 15.000 đồng/miếng chả. Nếu thực khách muốn ăn thêm rươi thì có thể thông báo để chủ quán cho thêm và tính tiền riêng.

Chủ quán chỉ bán chả rươi vào mùa thu đông chứ không bán quanh năm như các quán khác ở Hà Nội. Với món bún ăn kèm chả rươi, chủ quán dùng bún con hến, lá bún vừa một miếng ăn, chứ không phải bún lá to hay bún rối. Quán nhỏ nên chỉ được ít người ngồi, thực khách chủ yếu mua về.

Chả rươi Lộc quán, Hàng Bún

Thông thường, tại các hàng quán, chả rươi được chủ quán rán chín rồi phục vụ thực khách. Nhưng ở địa điểm này, thực khách sẽ tự rán rươi trên chảo dầu và bếp cồn, chín tới đâu ăn tới đó cùng với bún, rau sống và nước chấm.

Món rươi tại quán thường được phục vụ kèm bún lá, rau sống, nước mắm chua ngọt. Thực khách cũng có thể chấm cùng tương ớt, thêm dấm, ớt tươi, tùy khẩu vị.

Trải nghiệm tự rán chả rươi được nhiều thực khách ưa thích. Ảnh: Hungry Two Travel