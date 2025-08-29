Cặp đôi cho biết, đây không phải lần đầu họ tới Hà Nội. Họ gọi Hà Nội là "thiên đường ẩm thực" với vô vàn món ăn đường phố hấp dẫn.

"Ngoài những món phổ biến có mặt khắp nơi, Hà Nội còn có nhiều món lạ và độc đáo. Lần này, chúng tôi muốn trải nghiệm những hương vị đó", họ chia sẻ.

Hành trình bắt đầu với bún chả phố Châu Long, bánh cuốn Hàng Vải, nộm bò khô ở phố Hồ Hoàn Kiếm, cà phê trứng và bia trứng ở Nguyễn Hữu Huân.

Hai du khách Canada thưởng thức những món ngon nổi tiếng và phổ biến tại Hà Nội. Ảnh: Hungry Two Travel

Chiều muộn, họ ghé quán ốc trên phố Đinh Liệt. Khi Chris và Steph đến, quán ốc đông đúc, thực khách ngồi kín các dãy bàn. Cặp đôi thích thú quan sát chủ quán luôn tay luộc những mẻ ốc trong nồi nước sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút.

Ốc mít, ốc vặn luộc là món ăn độc đáo mà lần đầu 2 du khách thưởng thức. Chris giới thiệu, ốc được luộc với sả, lá chanh. Nam du khách khéo léo khều ốc, khen những con ốc mọng nước, dai dai. Anh cảm thấy rất ngon khi ăn cùng nước chấm.

"Nước chấm cay, thơm đặc trưng. Đây chắc chắn là món ăn nhẹ tuyệt vời", Steph cũng ấn tượng với hương vị của nước chấm ốc.

Hai vị khách cảm thấy nước chấm khiến món ốc luộc ngon hơn. Ảnh: Hungry Two Travel

Buổi tối, họ háo hức tìm đến một quán ăn nhỏ nằm khuất sau những hàng quán tấp nập trên phố Hàng Bún. Biển hiệu rất nhỏ, quán chủ yếu phục vụ khách quen, với thực đơn như thịt lợn nướng, nem, rau xào, chả cá lăng…

Điều khiến họ bất ngờ chính là món chả rươi – một đặc sản hiếm gặp.

“Nguyên liệu chính là những con 'giun'”, Steph nói trong sự ngạc nhiên khi chứng kiến chủ quán chế biến. Rươi được trộn cùng thịt nạc xay, thì là, hành tươi, ớt, vỏ quýt, trứng và gia vị, tạo thành hỗn hợp thơm nồng trước khi đem rán.

Thoạt nhìn, nhiều người, kể cả du khách nước ngoài, có thể rùng mình vì hình dạng của rươi – loài thân mềm, họ giun, sống ở vùng nước lợ.

Tuy nhiên, theo tờ South China Morning Post, rươi tươi và chả rươi là hai “thế giới” khác biệt: Một lành lạnh, tanh nồng, một dậy mùi thơm quyến rũ. Hãng thông tấn Pháp từng ca ngợi đây là món ăn không thể bỏ lỡ trong mùa đông Hà Nội.

Chả rươi hấp dẫn du khách. Ảnh: Linh Trang

Thông thường, tại các hàng quán, chả rươi được chủ quán rán chín rồi phục vụ thực khách. Nhưng ở quán mà Chris và Steph đến, thực khách sẽ tự rán rươi trên chảo dầu và bếp cồn, chín tới đâu ăn tới đó cùng với bún, rau sống và nước chấm.

Chủ quán hướng dẫn họ múc từng muôi hỗn hợp rươi và các nguyên liệu thả vào chảo dầu nóng già, khéo léo tạo thành những miếng chả tròn. "Nhìn ngon quá", Steph thốt lên.

Nữ du khách Canada tấm tắc khen món chả rươi. Ảnh: Hungry Two Travel

Khi thưởng thức miếng chả nóng hổi, Steph vô cùng hài lòng. Cô khen món ăn đậm đà, hương vị độc đáo, thú vị.

"Món này thực sự siêu ngon. Tôi khuyên bạn nên thử. Nhìn nó có vẻ kỳ lạ và khác biệt nhưng ngon khó tin. Đây là món hoàn hảo để kết thúc hành trình ẩm thực Hà Nội của chúng tôi hôm nay", nữ du khách nhận xét.

Hai du khách tự rán chả rươi. Ảnh: Hungry Two Travel

Món rươi tại quán thường được phục vụ kèm bún lá, rau sống, nước mắm chua ngọt. Thực khách cũng có thể chấm cùng tương ớt, thêm dấm, ớt tươi, tùy khẩu vị.