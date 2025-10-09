Từ ngày 1/7, cá nhân và hộ kinh doanh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử đã được kê khai và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân. Nhiều người băn khoăn, họ có bắt buộc phải xuất hóa đơn cho người mua hay không?

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho hay, kể từ ngày 1/7, Nghị định số 117/2025 của Chính phủ có hiệu lực, sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân, hộ kinh doanh.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh theo một trong các trường hợp sau:

Trường hợp cá nhân kinh doanh trên sàn và có hoạt động kinh doanh bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thì thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 70/2025.

Hộ kinh doanh có phải xuất hóa đơn khi sàn thương mại điện tử nộp thuế thay? Ảnh: Nguyễn Lê

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên và doanh nghiệp có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó có bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, gồm: trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); ăn uống; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí... sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau: nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; không bắt buộc có chữ ký số.

Các khoản chi có hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, bản sao hóa đơn hoặc thông tin tra cứu từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) đều được coi là hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

Người bán gửi hóa đơn điện tử cho người mua bằng hình thức điện tử (tin nhắn, thư điện tử và các hình thức khác) hoặc cung cấp đường dẫn hoặc mã QR để người mua tra cứu, tải hóa đơn điện tử.

Trường hợp hộ kinh doanh trên sàn và không có hoạt động kinh doanh bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thì thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, trừ trường hợp hộ kinh doanh có điều kiện, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn ủy nhiệm cho sàn xuất hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 123/2021 của Chính phủ và Thông tư số 32 của Bộ Tài chính (đều có hiệu lực từ 1/6) thì sàn thương mại điện tử có trách nhiệm xuất hóa đơn thay cho hộ cá nhân kinh doanh ủy nhiệm.