Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Do vậy, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương phải nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Từ nền tảng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư, nhiều mô hình ứng dụng chuyển đổi số đã được các cấp, ngành triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, điều hành của hệ thống chính trị, tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện, bền vững.

Từ những tập hồ sơ giấy nặng nề đến kho dữ liệu mở, từ những hàng dài chờ đợi đến chỉ một cú click chuột - hành trình chuyển đổi số trong quản lý nhà nước đang viết nên diện mạo mới cho một nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu quả, vì người dân và doanh nghiệp.



(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)