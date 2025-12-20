Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030”.

Trình bày bài tham luận với chủ đề "Từ dữ liệu quốc gia về dân cư tới phát triển kinh tế dữ liệu", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia nhấn mạnh, dữ liệu là động lực tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại mới.

Dữ liệu là tư liệu sản xuất cho kỷ nguyên mới, đặc biệt là các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI); không có dữ liệu thì không có AI. Dữ liệu có yếu tố địa chính trị, liên quan trực tiếp đến chủ quyền, an ninh và vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Dữ liệu có tiềm năng không thể lường trước được, có thể giúp tăng tốc hoặc bỏ qua các giai đoạn phát triển truyền thống. Ông Cương cho rằng đây là cơ hội tốt nhất của nước ta để nâng cao vị thế quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia trình bày tham luận. Ảnh: Nhật Bắc

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cho biết, thời gian qua, Đề án 06 đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có 107 triệu dữ liệu công dân, kết nối với 15 bộ, ngành và 34 địa phương, tiếp nhận 2,1 tỷ lượt yêu cầu xác thực. Ứng dụng VNeID có 67 triệu tài khoản định danh điện tử, tích hợp 50 tiện ích.

Cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp 4.700 thủ tục, tiếp nhận 11,5 triệu hồ sơ trực tuyến năm 2025 và tiết kiệm hơn 4.000 tỷ đồng chi phí xã hội. VNeID đã chi trả 33.000 tỷ đồng tiền an sinh xã hội cho 675.000 người.

Tuy nhiên, ông Cương nêu, nhìn vào thực chất thì mới ở giai đoạn xây nền móng bước đầu của nền kinh tế dữ liệu. Theo ông, phải giải quyết ba điểm nghẽn quan trọng.

Thứ nhất là nghịch lý giữa có dữ liệu nhưng thiếu dữ liệu sống động. Thứ hai là mâu thuẫn giữa có nền tảng nhưng thiếu hệ sinh thái.

VNeID có 67 triệu tài khoản nhưng chưa thực sự trở thành siêu nền tảng, người dân vẫn có thể sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau cho từng dịch vụ và chưa có trải nghiệm liền mạch.

Thứ ba là chưa xác định được mô hình kinh tế dữ liệu của quốc gia.

Từ đây, Bộ Công an đề xuất các đột phá chiến lược để gắn chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số.

Trong đó, trước hết là xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế dữ liệu; xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở để phục vụ doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia, trung tâm của hệ sinh thái số. Theo ông Cương, đây là một giải pháp để VNeID không chỉ là ứng dụng định danh mà trở thành điểm truy cập duy nhất, kết nối liền mạch giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Cùng với đó, theo ông, cần triển khai chiến lược phát triển công dân số quốc gia với cơ chế khuyến khích đột phá, giải quyết điểm nghẽn về nguồn lực nhân lực cho xã hội số. Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Nghị quyết phát triển công dân số, văn bản pháp lý đầu tiên của Việt Nam quy định toàn diện về công dân số.

Cuối cùng, ông cho biết cần triển khai có hiệu quả khung kiến trúc dữ liệu quốc gia để các bộ, ngành căn cứ vào đó xây dựng khung kiến trúc cho bộ, ngành, địa phương mình, và xây dựng nghị định tổ chức hoạt động của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.