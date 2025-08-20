Trong cuộc đua chuyển đổi số, người dùng đang tìm kiếm nhiều hơn những chức năng cơ bản của một ứng dụng ngân hàng số. Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) giới thiệu ứng dụng iPlus như một trợ lý tài chính trên kênh số, mang đến nhiều ưu điểm như tốc độ giao dịch nhanh chóng, giao diện thân thiện và loạt tiện ích kết nối ưu đãi.

Ứng dụng iPlus tích hợp nhiều tiện ích tài chính trên một nền tảng

Giải pháp quản lý tài chính thông minh

Ứng dụng iPlus cung cấp đầy đủ tính năng tài chính thiết yếu, bao gồm chuyển tiền 24/7, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại... Nền tảng được chú trọng về tốc độ xử lý và tính bảo mật nhằm đảm bảo yếu tố ổn định trong quá trình giao dịch của khách hàng.

Bên cạnh những tính năng cơ bản, iPlus còn cho phép người dùng gửi tiền trực tuyến, hưởng chính sách ưu đãi cộng thêm đến 0,8%/năm lãi suất so với biểu lãi suất niêm yết tại quầy. Các đề nghị về vay vốn, bán ngoại tệ, đăng ký mua/bán ngoại tệ hay phát hành thẻ cũng được số hóa trên ứng dụng này.

Đặc biệt, iPlus còn là một giải pháp quản lý chi tiêu cá nhân hiệu quả. Mọi khoản thu, chi đều được ghi nhận chi tiết và tổng hợp thành biểu đồ trực quan, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt bức tranh tài chính của bản thân, từ đó đưa ra những quyết định chi tiêu hợp lý hơn.

Ưu đãi khi trải nghiệm ứng dụng iPlus

Nhằm khuyến khích khách hàng gia tăng trải nghiệm trên kênh số, VRB triển khai chương trình “Trải nghiệm iPlus - ‘Bonus’ thêm quà” với nhiều ưu đãi cho người dùng đến hết 31/8/2025.

Ngân hàng VRB giới thiệu nhiều ưu đãi trên kênh số cho khách hàng

Thứ nhất, với người dùng iPlus mới, ngân hàng VRB tặng 50.000 đồng vào ví tiền trên iPlus khi đăng ký thành công và phát sinh ít nhất một giao dịch chuyển tiền/thanh toán hóa đơn/nạp thẻ điện thoại từ 100.000 đồng.

Thứ hai, chương trình tặng điểm vào ví điểm được áp dụng cho các khách hàng hiện hữu. Người dùng được nhận điểm thưởng dựa trên số dư bình quân tài khoản/tháng (CASA) hoặc dựa trên số lượng giao dịch. Cụ thể, khách hàng có thể nhận từ 2.000 tới 10.000 điểm mỗi tháng khi duy trì số dư từ 500 nghìn đồng đến 50 triệu đồng, và nhận 10 điểm cho mỗi giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn có giá trị từ 50.000 đồng.

Việc tích hợp các tính năng đa dạng cùng chương trình ưu đãi mới là một phần trong chiến lược nhằm gia tăng giá trị và lợi ích cho khách hàng khi trải nghiệm ngân hàng số iPlus; đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB).

Để biết thêm thông tin chi tiết về ứng dụng iPlus và các chương trình ưu đãi, truy cập website www.vrbank.com.vn hoặc liên hệ Hotline 1800 6656.

Phương Dung