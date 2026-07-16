Quán hủ tiếu nhỏ nằm trong khuôn viên căn biệt thự của bà Hương hút khách mỗi sáng

Quán nhỏ trong biệt thự

Nằm trong con hẻm trên đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM), quán hủ tiếu nhỏ thu hút thực khách bởi có không gian đặc biệt.

Không như nhiều nơi khác, quán ăn được bố trí trong khuôn viên căn biệt thự sang trọng, mới xây.

Quán ăn nhỏ nằm trong khuôn viên căn biệt thự mới xây

Chủ quán bố trí bếp nấu, tủ kính đựng thức ăn ở một bên cổng chính dẫn vào biệt thự. Đến quán, thực khách ngồi ăn trên những chiếc bàn được kê trước sân, trong nhà chòi sân vườn, dọc bên hông căn biệt thự khang trang.

Bà Phan Thị Thu Hương (SN 1967) - chủ quán - cho biết quán ăn có từ hơn 20 năm trước. Trước đây, bà bán trên vỉa hè đường Lê Trọng Tấn. Năm ngoái, sau khi xây căn biệt thự, bà chuyển về bán tại nhà.

Đến quán, thực khách ngồi ăn trên những chiếc bàn được bố trí trước sân, trong nhà chòi sân vườn, dọc bên hông căn biệt thự

Bà chia sẻ: “Tôi là người địa phương. Trước khi bán hủ tiếu, tôi làm vườn, nuôi lợn, nấu rượu... Công việc quanh năm cực nhọc nhưng không có dư.

Thấy vậy, tôi ra ngoài buôn bán lặt vặt. Gần 30 tuổi, tôi mới nấu hủ tiếu, đẩy xe ra vỉa hè đường Lê Trọng Tấn đứng bán. Tôi nấu theo kinh nghiệm của mình chứ không học theo ai.

Quán ăn được bà Hương và chồng đứng bán

Nghề dạy nghề, tôi điều chỉnh cách nêm nếm theo góp ý của người ăn, quán dần có khách. Lúc đông khách nhất, mọi người phải xếp hàng đứng chờ.

Khi dời quán vào hẻm, bà Hương không mất khách mà còn thu hút đông người đến ăn hơn. Ngoài lượng khách quen, quán ăn thu hút nhiều khách mới đến trải nghiệm ăn trong khuôn viên biệt thự sang trọng.

Anh Thịnh cảm thấy bất ngờ, thú vị khi được trải nghiệm món ăn hợp khẩu vị trong khuôn viên biệt thự khang trang

Thực khách tên Thịnh (45 tuổi, quận Tân Phú, TPHCM cũ) là một ví dụ. Đây là lần thứ 2 anh Thịnh đến quán và lập tức bị không gian quán thu hút. Hương vị món ăn tại đây thực sự đã chinh phục anh.

“Tôi rất bất ngờ vì hiếm khi có quán ăn nhỏ, giá bình dân nằm trong biệt thự khang trang như vậy. Tôi càng ngạc nhiên khi biết chủ quán ăn cũng là chủ ngôi biệt thự này.

Món ăn ở đây cũng rất ngon. Chắc chắn tôi sẽ đến quán ăn thêm nhiều lần nữa”, anh Thịnh chia sẻ.

Chỉ bán 4 giờ mỗi ngày

Quán phục vụ món hủ tiếu nam vang với phần nước dùng được ninh nhiều giờ từ xương ống, củ cải, cà rốt, huyết và mộc cho hương vị đậm đà.

Một tô hủ tiếu nam vang tại đây gồm: lòng, tôm tươi, thịt luộc vừa chín tới, gan, da lợn, giò viên, trứng cút và tóp mỡ nguyên miếng giòn rụm.

Tô hủ tiếu nam vang đầy đủ trông ngon mắt, có hương vị đậm đà

Nếu không thích sợi hủ tiếu, thực khách có thể chọn ăn sợi miến, mì sợi, bún… Khi ăn, món ăn cho vị ngọt thanh từ xương ống, tôm, thịt luộc, vị béo thơm của tỏi phi, da lợn, tóp mỡ...

Mặc dù nằm trong khuôn viên biệt thự nhưng giá thành món ăn tại đây rất bình dân. Một tô hủ tiếu đầy đủ có giá 30.000 đồng. Nếu gọi thêm xương ống, phần ăn cũng chỉ có giá 40.000 đồng/tô.

Để có món ăn ngon, chất lượng, bà Hương dậy sớm, đi chợ mua từng loại nguyên liệu tươi, sạch từ 3h sáng. Sau đó bà sơ chế, bắt đầu chế biến để kịp bán cho khách vào 6h.

Không chỉ phục vụ khách đến ăn trực tiếp, quán còn thu hút đông đảo thực khách đến mua mang về

Ở nhà, ông Liêm (63 tuổi, chồng bà Hương) nhận trách nhiệm quét tước sân vườn, lau chùi, dọn bàn chờ khách. Ông cũng là người chạy bàn được người đến ăn đánh giá vui tính, chiều khách.

Hiện nay, dù thực khách có nhu cầu đến quán ăn từ sáng đến chiều nhưng bà Hương chỉ mở bán đúng 4 giờ đồng hồ, từ 6h-10h mỗi ngày. Thời gian còn lại, bà đóng cửa quán để nghỉ ngơi, chuẩn bị nồi nước dùng cho ngày bán tiếp theo.

Vì có tuổi, vợ chồng bà Hương chỉ bán món hủ tiếu nam vang tại quán nhỏ đúng 4 giờ đồng hồ mỗi ngày

Bà bộc bạch: “Trước đây tôi buôn bán cực lắm, giờ có tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt nên phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhiều người cũng khuyên tôi nghỉ bán vì các con đều đã trưởng thành, có công việc, cuộc sống ổn định, tôi cũng không còn phải lo nghĩ nhiều nữa.

Dù vậy, tôi vẫn duy trì quán ăn vì gắn bó đã lâu không bỏ được. Nếu không buôn bán, tôi cảm thấy rất buồn. Khi bán quán, tôi được lao động, trò chuyện với mọi người nên thấy vui khỏe hơn”.