Thế nhưng, nhiều vị khách vẫn xếp hàng chờ mua nước và chủ quán cũng bình tĩnh bán hàng, như không hề có sự xuất hiện của đàn côn trùng.

Nhiều người xem cho biết, ban đầu họ cảm thấy "rùng mình" vì tưởng những con côn trùng này là ruồi nhặng. Xem kỹ video, người xem mới nhận ra đàn côn trùng này là ong.

Nhiều người dùng mạng cho rằng, ong không gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm như ruồi.

Một số người lại phản bác, việc các loại côn trùng bám vào đồ ăn, đồ uống như video đều tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh và khiến khách hàng ghê sợ.

Hình ảnh đàn côn trùng bu kín ở quầy hàng bán nước. Nguồn: Phương Duy

Theo tìm hiểu, đoạn video được ghi lại bởi anh Nguyễn Phương Duy (quê Bến Tre). Anh Duy cho biết, quán nước trong video nằm ở một khu chợ tại An Giang, giáp biên giới Campuchia.

Anh Duy tình cờ đi qua đây. Từ xa, khi thấy đàn côn trùng bu kín quán nước, anh nghĩ là ruồi. Nhưng anh thấy lạ vì rất đông người dân vẫn xếp hàng chờ mua trước quán.

"Tôi tò mò nên tới xem. Tới gần tôi phát hiện ra đàn côn trùng này là ong. Thực ra tôi không xa lạ với cảnh tượng này. Ngày nhỏ khi theo mẹ đi chợ quê miền Tây, ở những hàng bán đồ ngọt, đường tôi vẫn thấy ong bâu kín. Đây là ong tự nhiên nên nhiều người quan niệm, có ong bâu vào thì không phải đường hóa học. Sau này thì tôi ít thấy ở đâu có nhiều ong như vậy", anh Duy nói.

Ảnh chụp màn hình

Theo anh Duy, quán này bán trà đá đường, giá 5.000 đồng/cốc và cà phê 10.000 đồng/cốc.

Bản thân anh Duy không cảm thấy e ngại vì ong bâu kín quầy hàng của quán. "Tôi thử cả 2 loại đồ uống, thấy cũng vừa miệng. Đây là quán đồ uống giải khát bình dân, giá rẻ và vừa miệng nên đông khách lắm", anh Duy nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, ong không bu vào đồ ăn ôi thiu, xác chết như ruồi nhặng mà tập trung ở nơi có vị ngọt, nhất là mùi mật hay đường. Tuy nhiên trong quá trình bay khắp nơi tìm kiếm thức ăn, chân của chúng có thể mang theo chất bẩn, mầm bệnh. Hình ảnh đàn ong bu kín quầy nước giải khát, dù không nguy hiểm như ruồi nhưng vẫn mang đến tâm lý e ngại cho khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ông, người bán hàng nên thực hiện kĩ càng việc dùng lưới che, nắp đậy để đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm.