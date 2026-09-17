Theo USA Today và Fox News, thi thể của ca sĩ Ben Saunders được phát hiện tại hồ Rijkerswoerdse Plassen, khu vực phía nam thành phố Arnhem, vào khoảng 13h10 ngày 15/9 (giờ địa phương). Nam ca sĩ hưởng dương 43 tuổi.

Ben Saunders. Ảnh: TVN

Cảnh sát địa phương xác nhận vụ việc trong một tuyên bố ngắn, cho biết đã loại trừ khả năng án mạng sau khi điều tra hiện trường, song không tiết lộ thêm về nguyên nhân qua đời của Saunders.

Dean Saunders - anh trai của nam ca sĩ - xác nhận tin buồn trên Instagram cá nhân. "Tôi chưa bao giờ trải qua nỗi đau như những gì tôi đang cảm nhận lúc này", Dean viết, nhấn mạnh Ben có một gia đình luôn yêu thương và tự hào về anh.

Marco Borsato, huấn luyện viên từng dẫn dắt Saunders, cũng để lại lời tiễn biệt đầy xúc động: "Người đàn ông đặc biệt, trái tim tôi đang khóc. Tôi không tìm được từ ngữ nào để diễn tả khoảng trống anh để lại".

Theo IBTimes, Saunders giành chiến thắng mùa đầu tiên của The Voice của Hà Lan năm 2011. Đây là phiên bản gốc của phiên bản The Voice trên toàn thế giới. Tại vòng giấu mặt, phần trình diễn ca khúc Use somebody của Kings of Leon đã thuyết phục 3 huấn luyện viên cùng bấm nút chọn. Anh giành ngôi quán quân trong đêm chung kết với 59% lượt bình chọn, sau tiết mục song ca cùng nữ ca sĩ Duffy.

Ngay sau cuộc thi, Saunders ký hợp đồng thu âm và phát hành đĩa đơn Kill for a broken heart - ca khúc sau đó vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Hà Lan. Anh có tổng cộng 4 bài hát lọt top 15 bảng xếp hạng nước này, cùng 2 album phòng thu mang tên You thought you knew me by now (2011) và Heart & soul (2012).

Saunders vốn là thợ xăm hình trước khi thắng The Voice. Ảnh: Lukas Gobel/Lumen Alamy

Theo WSB-TV, trước khi trở thành hiện tượng truyền hình, Saunders vốn là một thợ xăm hình, sở hữu tiệm xăm riêng và được khán giả gọi vui là "Tattoo Ben" vì hình xăm phủ kín cơ thể. Sau giai đoạn đỉnh cao âm nhạc, anh chuyển đến sinh sống tại Arnhem, tiếp tục công việc xăm hình song song với sáng tác.

Đúng một ngày sau khi Saunders đăng quang The Voice, anh trai Dean Saunders cũng giành chiến thắng cuộc thi Popstars, đưa 2 anh em cùng trở thành hiện tượng ca nhạc Hà Lan trong cùng 1 tuần.

Saunders ra đi để lại vị hôn thê Janita cùng 3 người con. Sự ra đi đột ngột của anh khiến cộng đồng khán giả từng theo dõi mùa đầu tiên của The Voice bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội, nhiều người nhắc lại khoảnh khắc anh đăng quang như một trong những ký ức đẹp nhất của chương trình truyền hình thực tế đình đám này.

Giọng hát của Ben Saunders:

Minh Phi