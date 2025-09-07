Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến vụ án của Nguyễn Văn Mai, ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2023, các đối tượng gồm Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh đã góp vốn cùng nhau buôn gỗ samu từ Lào về Việt Nam. Đây là loại gỗ quý hiếm, thuộc nhóm cấm kinh doanh tại Việt Nam.

Mạnh "gỗ" tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Để đưa trót lọt số gỗ này qua biên giới, các đối tượng đã tìm đến Nguyễn Văn Mai (SN 1974, tức Mạnh “gỗ”) nhờ lo lót, đưa tiền cho lực lượng kiểm lâm để xe chở gỗ từ Lào về không bị bắt giữ.

Mạnh “gỗ” thống nhất với Lê Đình Trình, giao cho Trần Văn Quang (cháu của Mai) nhiệm vụ nhận thông tin ngày, giờ xe gỗ đi qua trạm kiểm lâm và thu tiền lo lót. Trong quá trình này, Trình đã nhiều lần chuyển cho Quang tổng cộng 3,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, theo chỉ đạo của Mạnh “gỗ”, Quang đã trực tiếp gặp Phạm Văn Biên (khi đó là Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Tân Thành, Hạt kiểm lâm Thường Xuân) nhiều lần đưa tiền, để tạo điều kiện cho xe gỗ của Trình đi qua trạm.

Mạnh "gỗ" cùng các đối tượng liên quan. Ảnh: CACC

Ngoài ra, để thuận lợi trong hoạt động buôn bán lâm sản, Mạnh “gỗ” còn liên hệ với Nguyễn Hữu Hậu (khi đó là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quan Sơn, Thanh Hóa), đặt vấn đề nhờ “tạo điều kiện” cho các xe gỗ của mình và người quen đi qua mà không bị kiểm tra. Sau đó, Hậu đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Na Mèo, Hạt kiểm lâm Quan Sơn) và Dương Đình Sơn (cán bộ trạm) cho các xe do Mạnh “gỗ” thông báo đi qua mà không kiểm tra theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Khôi