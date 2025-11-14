Ngày 14/11, Công an xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với quản trị viên nhóm Facebook “nhà cho thuê Bảo Lộc” do vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Công an làm việc với N.T.M.D. - quản trị viên nhóm Facebook "nhà cho thuê Bảo Lộc”. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bảo Lâm 3 phát hiện trong thời gian từ ngày 12-31/10, trên nhóm Facebook “nhà cho thuê Bảo Lộc” xuất hiện 4 bài viết do tài khoản “Jimmy Ngo” đăng tải, có nội dung xuyên tạc, công kích Đảng và Nhà nước.

Quá trình rà soát, Công an xác định N.T.M.D. (29 tuổi, trú xã Bảo Lâm 3) là quản trị viên chính của nhóm. Làm việc với lực lượng chức năng, D. thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong kiểm duyệt bài viết, để chế độ phê duyệt thành viên và bài đăng ở trạng thái “tắt”, tạo điều kiện để đối tượng xấu đăng tải thông tin sai trái.

Người này đã tự nguyện gỡ các bài viết vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an xã Bảo Lâm 3 đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với N.T.M.D. theo Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an khuyến cáo người dân và các tổ chức khi tham gia mạng xã hội cần tuân thủ quy định pháp luật, không chia sẻ hay bình luận theo những thông tin chưa được kiểm chứng. Các quản trị viên hội nhóm cần thiết lập cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ, tránh để kẻ xấu lợi dụng đăng tải nội dung sai sự thật; mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về thông tin mình đưa lên môi trường mạng.