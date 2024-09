Ngày 27/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.Đ.T. (33 tuổi, trú tại phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) do đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội.

Theo cơ quan chức năng, vào tối ngày 24/9, ông Đ.Đ.T. sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải thông tin lên nhóm facebook có gần 200.000 thành viên (do ông là quản trị viên) liên quan đến vụ tai nạn giao thông chiều cùng ngày giữa xe cứu nạn cứu hộ và xe máy tại ngã tư Trần Phú – Lý Thái Tổ. Vụ va chạm này khiến anh T.M.T. (người điều khiển xe máy) tử vong.

Cơ quan công an làm việc với ông Đ.Đ.T. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Là người quen anh T.M.T., khi đọc được các bình luận cho rằng anh T. đã vi phạm quy định giao thông, ông Đ.Đ.T. liền đăng tải những bình luận có nội dung sai sự thật để "bênh" anh T.

Hành vi của ông T. gây hoang mang dư luận xã hội. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời ông Đ.Đ.T. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Đ.Đ.T. thừa nhận, các thông tin đăng tải là do đọc được trên mạng xã hội nhưng chưa qua kiểm chứng, xác thực. Sau khi được phân tích, làm rõ, ông đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết gỡ bỏ, không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.Đ.T. số tiền 5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.