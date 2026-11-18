Chiến dịch quảng bá quốc tế tại các thành phố lớn góp phần đưa hình ảnh TPHCM tiếp cận đông đảo người dân và du khách, đồng thời hưởng ứng chương trình kích cầu “Vibrant Ho Chi Minh City - Sống động TPHCM”.

Nhằm gia tăng sức hút quốc tế và thúc đẩy du lịch, tiêu dùng dịp cuối năm hướng tới Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, từ ngày 16/11 đến ngày 15/12, TPHCM triển khai chiến dịch quảng bá hình ảnh trên hệ thống quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời (DOOH) và quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời theo phương thức lập trình (Programmatic DOOH) tại các giao lộ sầm uất bậc nhất châu Á.

Đây là hoạt động trọng điểm giúp tăng cường nhận diện điểm đến tại các thị trường khách quốc tế chủ lực, đồng thời mở màn cho chương trình kích cầu "Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC) - Sống động TPHCM" với hàng loạt sự kiện mua sắm, văn hóa và giải trí quy mô lớn.

Tại Nhật Bản, hình ảnh TPHCM được trình chiếu trên màn hình LED cong góc rộng Shibuya Parkside L Vision ngay tại giao lộ Shibuya (Tokyo), một trong những nút giao thông và trung tâm mua sắm nhộn nhịp nhất thế giới.

Chùm ảnh màn hình Shibuya Parkside L Vision.

Ở khu vực này, chiến dịch đạt tỷ lệ chia sẻ thời lượng quảng cáo (SOV) 100%, phát sóng liên tục 17 giờ mỗi ngày (từ 7h đến 24h) trong suốt một tuần. Song song đó, thông qua hệ thống Programmatic DOOH, hình ảnh thành phố cũng được phân phối linh hoạt trên mạng lưới màn hình kỹ thuật số tại nhiều không gian đô thị ở cả Tokyo và Osaka.

Tại Hàn Quốc, chiến dịch tập trung vào hai trung tâm kinh tế - du lịch lớn là Seoul và Busan. Ở thủ đô Seoul, video quảng bá xuất hiện trên màn hình LED Landmark khổ lớn tại tòa nhà M-CITY (Kyowon Building) cùng hệ thống cột quảng cáo kỹ thuật số hai mặt K-Road Pole dọc tuyến phố đi bộ Myeongdong.

Ảnh nổi bật nhất tại tòa nhà M M-CITY (Kyowon Building) Hàn Quốc.

Tiếp đó tại Busan, hình ảnh thành phố hiện diện tại nhiều không gian chức năng từ khu mua sắm, rạp chiếu phim đến khu ẩm thực bên trong tổ hợp Bách hóa Lotte Busan thuộc khu vực Seomyeon.

Việc lựa chọn các điểm chạm truyền thông tại Nhật Bản và Hàn Quốc được tính toán kỹ lưỡng dựa trên đặc trưng không gian đô thị, lưu lượng người qua lại và thói quen mua sắm, giải trí nhằm tối đa hóa độ phủ của thương hiệu du lịch TPHCM.

Cùng với hoạt động quảng bá ở nước ngoài, tại thị trường nội địa, TPHCM triển khai chương trình kích cầu "Vibrant HCMC" (Shopping Season 2026) theo mô hình “5 trong 1” kết hợp mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số.

Chương trình kết nối 57 sự kiện trọng điểm với sự tham gia của hơn 100 thương hiệu, 66 trung tâm thương mại và 5.000 điểm bán lẻ. Tổng giá trị các gói ưu đãi đạt khoảng 250 - 270 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu tổng mức giao dịch vượt 30.000 tỷ đồng.

Loạt sự kiện kích cầu, văn hóa - giải trí nổi bật tại TPHCM dịp cuối năm Tâm điểm của đợt kích cầu là chuỗi khuyến mại hàng hiệu "Mega Sale" và "City Sale" giảm giá 30 - 80% tại SC VivoCity và Thiso Mall Sala (18/12/2026 - 3/1/2027), cùng Lễ hội âm nhạc - ẩm thực tại Công viên bờ sông Sài Gòn và Liên hoan Âm nhạc quốc tế HOZO (25 - 27/12). Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật như Không gian 7 ngành Công nghiệp văn hóa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt (22 - 24/11) với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật, 3D Mapping và bắn pháo hoa tại 3 điểm cầu (Nguyễn Huệ, Bình Dương, Vũng Tàu) vào tối 24/11. Kéo dài từ nay đến tháng 3/2027, thành phố còn đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Giải Marathon Quốc tế TPHCM, 38 hội chợ triển lãm thương mại quốc tế cùng chuỗi hoạt động đón Tết Đinh Mùi 2027 (TikTok Tet Fest, Lễ hội Bánh Tét, Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách Tết và Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền"). Thông tin chi tiết được cập nhật tại: songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn.