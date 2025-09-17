Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thái Bình, Tham tán Công sứ, Người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị. Đây là một bước triển khai thực chất, hiệu quả kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm một tháng trước đây. Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Ba địa phương dự Hội nghị hôm nay đều có vị trí chiến lược và tiềm năng hợp tác to lớn. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thái Bình bày tỏ tin tưởng với thiện chí, tiềm năng và lợi thế cùng tinh thần sáng tạo và quyết tâm mạnh mẽ, các địa phương Việt Nam và đối tác Hàn Quốc sẽ có nhiều cơ hội chia sẻ tầm nhìn, xây dựng các ý tưởng, trao đổi về các dự án hợp tác thực chất, hiệu quả, góp phần cụ thể hóa chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Hàn.

Đại diện các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Tây Ninh giới thiệu về vị trí chiến lược, tiềm năng, sự phát triển kinh tế, các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của địa phương cũng như các lĩnh vực ưu tiên, dự án hợp tác cụ thể của tỉnh. Lãnh đạo ba địa phương tỏ sẵn sàng chào đón, đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc, cùng triển khai các dự án hợp tác.

Đa số các doanh nghiệp, hiệp hội Hàn Quốc đều bày tỏ coi trọng, đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là những thay đổi trong thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh và phát triển bền vững, từ đó đóng góp cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Nhiều doanh nghiệp nhấn mạnh không chỉ có các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc, nổi bật là Samsung, LG, GS, SK mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang gặt hái nhiều thành công khi kinh doanh tại Việt Nam, thậm chí đánh giá Việt Nam là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Hàn Quốc vươn ra thế giới.

Các đại biểu cũng nhận định bên cạnh một số thách thức như sự phức tạp về thủ tục hành chính, quy định pháp lý, thiếu hiểu biết đầy đủ về văn hóa của nhau song tiềm năng và triển vọng hợp tác còn rất lớn.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng Việt Nam đã lựa chọn đúng hướng khi thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng… Đây chính là những phương thức chủ yếu để kinh tế phát triển bền vững, phù hợp với xu thế của thời đại.

Ngoài việc tạo thêm động lực mới cho hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng bền vững và cân bằng hơn, hợp tác giữa hai nước vẫn còn dư địa khá lớn

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đại sứ Vũ Hồ đánh giá cao việc các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, tổ chức sự kiện này. Đại sứ khẳng định quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc là một mối quan hệ đặc biệt, phát triển nhanh, hợp tác sâu rộng. Cùng với khu vực và thế giới, cả hai nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đổi mới từ hình thức đối thoại, tới phương thức hợp tác và cách thức triển khai.

Đại sứ nhấn mạnh, việc các bên phối hợp và cùng tìm cách thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch... là bước đi phù hợp với xu hướng của thời đại.

Cũng theo Đại sứ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn là nhân tố căn bản của các hoạt động kinh tế cũng cần được quan tâm, khuyến khích và hỗ trợ. Đại sứ tin rằng với nỗ lực chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, sự vào cuộc nhanh chóng, tích cực và hiệu quả của các địa phương và ban ngành, hợp tác Việt – Hàn sẽ ngày càng phát triển, làm cơ sở cho mối quan hệ khăng giữa nhân dân hai nước ngày càng khởi sắc.