Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc, nhân dịp này Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc.

Tổng Bí thư là quốc khách đầu tiên của chính quyền mới Hàn Quốc. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới. Điều này thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao độ của lãnh đạo cấp cao hai nước với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng cho biết, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, quan hệ Việt - Hàn đã trở thành hình mẫu, phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành quả đáng khích lệ trên tất cả lĩnh vực.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư là sự khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Việt Nam trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Hàn Quốc, với mong muốn tin cậy chính trị cao hơn, phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn, hợp tác thực chất toàn diện hơn và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước gắn bó hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Văn Hiếu

Đây cũng là dịp quan trọng để lãnh đạo hai nước trao đổi toàn diện về những biện pháp lớn, xác định ưu tiên và mở ra những hướng hợp tác mới, đưa quan hệ Việt - Hàn tiến vững, tiến xa trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phó Thủ tướng khẳng định qua chuyến thăm, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới Hàn Quốc tập trung triển khai một số định hướng hợp tác.

Các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam như cơ sở hạ tầng, điện tử, công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, tổ hợp công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị, xứng tầm là trụ cột quan trọng hàng đầu của quan hệ song phương.

Hàn Quốc có câu tục ngữ “Đồng sức, đồng lòng, thắng cả trời cao”. Phó Thủ tướng tin tưởng, trên nền tảng đã làm nên thành công của hai đất nước và những lợi ích chiến lược cơ bản tương đồng, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang đứng trước tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững và lâu dài.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển chuỗi cung ứng đa dạng và có giá trị cao, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn và ở phân khúc cao hơn trong mạng lưới cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, tiếp tục đầu tư ổn định và lâu dài, cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

Việt Nam đã triển khai một loạt chủ trương, biện pháp lớn mang tầm cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị; tập trung ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; cải cách hành chính và hệ thống pháp luật, ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân.

Qua đó kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước, đồng thời mở ra cơ hội và điều kiện thuận lợi chưa từng có đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

"Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục là bạn đồng hành phát triển của nhau, phát huy tốt hơn nữa thành quả của trụ cột hợp tác đầu tư, đóng góp tích cực vào phục hồi và phát triển bền vững của khu vực và toàn cầu", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, giá trị xã hội, truyền thống trọng nghĩa tình, tinh thần cộng đồng, ý chí vươn lên.

Với hơn 350 nghìn người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và hơn 250 nghìn người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam, trong đó có khoảng 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, hai dân tộc đã có những sự gắn kết chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác giao lưu nhân dân và văn hóa phát triển sâu rộng.

Phó Thủ tướng khẳng định, hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước chưa bao giờ phát triển sôi động như bây giờ, là chất keo gắn kết, làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa giữa hai nước cần được đặt trong tầm nhìn dài hạn, với nhận thức chung lĩnh vực này vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực quan trọng cho phát triển và hội nhập quốc tế của cả hai nước, góp phần củng cố nền tảng, đồng thuận xã hội thuận lợi cho sự phát triển của quan hệ Việt - Hàn.

Theo Phó Thủ tướng, cần tiếp tục nâng cấp các cơ chế, thỏa thuận hợp tác về văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ với tầm nhìn dài hạn, nghiên cứu hình thành các cơ chế hợp tác văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa, tổ chức giao lưu nghệ thuật và đào tạo nhân lực văn hóa chất lượng cao.

Các cơ sở văn hóa hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi sâu rộng hơn. Việt Nam sẽ thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam ở Hàn Quốc. Việt Nam khuyến khích Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng các mô hình sáng tạo dựa trên công nghệ mới, hỗ trợ các địa phương Việt Nam quy hoạch phát triển và quảng bá du lịch...

Hai nước cần tiếp tục hỗ trợ cộng đồng kiều bào đang sinh sống, làm việc ở mỗi nước, quan tâm hơn nữa các thế hệ được sinh ra ở các gia đình Việt - Hàn.