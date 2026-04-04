Tối 4/4, CAHN có chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng, thuộc vòng 17 LPBank V-League. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Stefan Mauk (6', 25'), Đình Bắc (30', 70'), Văn Đô (83'). Giành trọn 3 điểm, CAHN củng cố ngôi đầu BXH, từng bước tiến gần tới ngôi vô địch.

Tuy nhiên, chiến thắng của đội bóng ngành công an không trọn vẹn khi tiền vệ Quang Hải chấn thương. Tình huống xảy ra ở những phút cuối trận, trong pha số 19 tranh chấp với Quế Ngọc Hải. Cầu thủ sinh năm 1997 nằm sân đau đớn, cần sự chăm sóc từ đội ngũ y tế. Anh sau đó được đưa rời sân bằng cáng.

Quang Hải ôm mặt đau đớn.

Hiện tại Quang Hải đang được các bác sĩ kiểm tra và theo dõi sức khỏe. Trong trường hợp xấu nhất, anh có thể phải nghỉ thi đấu dài ngày. Đây thực sự là thông tin không vui với HLV Polking bởi Quang Hải là cầu thủ có vai trò rất quan trọng.

Nói về chấn thương của Quang Hải, HLV Polking cho biết: "Chúng tôi hy vọng chấn thương không quá tệ. Đó là một cú va chạm mạnh và cậu ấy hơi bị lật cổ chân. Thật tốt là chúng tôi có 8 ngày nghỉ trước trận đấu tiếp theo gặp PVF-CAND. Quang Hải sẽ được điều trị và nghỉ ngơi đầy đủ".

Đánh giá về trận đấu, HLV Polking cho biết: "Đây là một kết quả tuyệt vời. SHB Đà Nẵng là đối thủ khó chịu, thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc. Với CAHN, dù chúng tôi ghi 3 bàn trong hiệp 1 nhưng tôi vẫn chưa thực sự hài lòng vì các cầu thủ không chơi quyết liệt trong những pha tranh chấp.

Đình Bắc ghi 2 bàn mang lại sự tự tin cho cậu ấy. Bắc luôn tập luyện chăm chỉ, và hai bàn thắng này rất xứng đáng. Sau chiến thắng này, CAHN tiếp tục tập trung cho những trận đấu tới".