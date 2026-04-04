Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC chủ động kiểm soát bóng và sớm tạo cơ hội nguy hiểm, nhưng hàng thủ Hải Phòng chơi tập trung. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà đáp trả bằng những pha phản công sắc bén, với cú sút đáng chú ý của Tagueu.
Hiệp một diễn ra giằng co khi hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến. Tình huống gây tranh cãi xuất hiện ở phút 30 khi Hải Phòng đòi phạt đền nhưng không được chấp nhận. Cuối hiệp, Hà Nội FC gia tăng sức ép nhưng vẫn không thể tận dụng cơ hội.
Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi nhiều. Bước ngoặt đến ở phút 77 khi Hữu Nam tung cú dứt điểm đẹp mắt, mở tỷ số cho Hải Phòng. Những phút cuối, Hà Nội FC dồn lên tìm bàn gỡ nhưng bất thành trước hàng thủ chắc chắn của đối phương.
Chung cuộc, Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 đầy bản lĩnh. Còn với Hà Nội FC, trắng tay trận này khiến Hoàng Hên và các đồng đội thất thế trong cuộc đua vô địch V-League mùa này.
Ghi bàn: Hữu Nam (80')
Đội hình xuất phát Hải Phòng vs Hà Nội
Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Nhật Minh, Hữu Nam, Thái Bảo, Mạnh Dũng, Luiz Antonio, Lupeta, Việt Hưng, Joel Tagueu, Hoàng Nam.
Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Văn Quyết, Hùng Dũng, Văn Toàn, Fernando, Fisher, Hoàng Hên.
90'+8
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 1-0 dành cho Hải Phòng trước Hà Nội FC.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
88'
Đội bóng Thủ đô đang dốc toàn lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó Đình Triệu có pha bay người bắt bóng rất đẹp mắt, cứu cho Hải Phòng khỏi bàn thua.
80'
Hải Phòng bất ngờ mở tỷ số
Đón quả tạt từ cánh trái vào của Hữu Sơn, Hữu Nam quăng chân dứt điểm một chạm đưa bóng về góc gần khiến Văn Chuẩn chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.
78'
Thủ môn Văn Chuẩn bay người bắt dính trái bóng từ pha đánh đầu của cầu thủ Hải Phòng.
69''
HLV Harry Kewell rút đội trưởng Văn Quyết ra và tung vào sân Xuân Tú.
61'
Xuân Mạnh tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm để đội trưởng Văn Quyết đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Đình Triệu.
52'
Giống như 45 phút đầu tiên, quãng thời gian đầu hiệp hai đôi bên chủ động tấn công để tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'
Chỉ trong ba phút Lupeta có liên tiếp hai cơ hội uy hiếp khung thành của Hà Nội FC nhưng đều không thắng được Thành Chung và thủ môn Văn Chuẩn.
30'
Hai đội vẫn đang thi đấu ăn miếng trả miếng trên sân Lạch Tray. Lupeta vừa có tình huống bị ngã trong vòng cấm Hà Nội nhưng trọng tài Mai Xuân Hùng xua tay không có phạt đền cho chủ nhà.
22'
Đến lượt thủ môn Văn Chuẩn xuất tướng, khi lao ra bắt bóng ngay trước khi Lupeta có thể dứt điểm trong vòng cấm.
19'
CĐV chủ nhà Hải Phòng trải qua một phen thót tim khi thủ môn Đình Triệu lao ra bắt trượt bóng. Dù vậy, đã có lỗi của ngoại binh Fisher bên phía Hà Nội FC.
9'
Một cơ hội ngon ăn dành cho đội chủ sân Lạch Tray nhưng tiền đạo của Hải Phòng lại dứt điểm hụt bóng ngay rìa vòng 5m50. Ngay sau đó trung vệ Nhật Minh của U23 Việt Nam có pha giải vây cho Hải Phòng trước cơ hội của đội khách.
6'
Joel Tagueu - cựu tiền đạo Hà Nội FC vừa cảnh báo khung thành của Quan Văn Chuẩn bằng cú dứt điểm chéo góc đi chệch cột dọc.
3'
Đang có được phong độ cao, Hà Nội sớm triển khai lối chơi tấn công dù phải làm khách tại Lạch Tray.
18h02
Trọng tài chính Mai Xuân Hùng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h30
Cầu thủ hai đội đã đến sân Lạch Tray và ra sân khởi động chuẩn bị cho trận đấu.
16h20
Hải Phòng tiếp tục thể hiện phong độ thất thường tại V.League 2025/26 khi rơi vào chuỗi 5 trận không thắng. Sau giai đoạn khởi sắc, đội bóng đất Cảng đang sa sút rõ rệt, đặc biệt ở khâu tấn công.
Trong 5 trận gần nhất, Hải Phòng chỉ ghi được 3 bàn vào lưới Thanh Hóa, còn lại hoàn toàn bế tắc. Việc không thể ghi bàn khiến họ dễ dàng nhận thất bại khi hàng thủ cũng bộc lộ nhiều sai sót, với 9 bàn thua trong chuỗi trận này.
Trái ngược, Hà Nội FC đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Harry Kewell. Đội bóng Thủ đô thắng 4/5 trận gần nhất, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Lối chơi cân bằng công – thủ giúp Hà Nội trở nên khó bị đánh bại.
Đáng chú ý, Hoàng Hên đang nổi lên như “nhạc trưởng” nơi tuyến giữa với khả năng kiến tạo và ghi bàn hiệu quả. Trong khi đó, Hải Phòng phụ thuộc nhiều vào Tagueu, khiến lối chơi dễ bị bắt bài khi ngoại binh này bị phong tỏa.