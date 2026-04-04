Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC chủ động kiểm soát bóng và sớm tạo cơ hội nguy hiểm, nhưng hàng thủ Hải Phòng chơi tập trung. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà đáp trả bằng những pha phản công sắc bén, với cú sút đáng chú ý của Tagueu.

Hoàng Hên (áo xanh) bất lực trước hàng thủ của Hải Phòng - Ảnh: Hà Nội FC

Hiệp một diễn ra giằng co khi hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến. Tình huống gây tranh cãi xuất hiện ở phút 30 khi Hải Phòng đòi phạt đền nhưng không được chấp nhận. Cuối hiệp, Hà Nội FC gia tăng sức ép nhưng vẫn không thể tận dụng cơ hội.

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi nhiều. Bước ngoặt đến ở phút 77 khi Hữu Nam tung cú dứt điểm đẹp mắt, mở tỷ số cho Hải Phòng. Những phút cuối, Hà Nội FC dồn lên tìm bàn gỡ nhưng bất thành trước hàng thủ chắc chắn của đối phương.

Chung cuộc, Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 đầy bản lĩnh. Còn với Hà Nội FC, trắng tay trận này khiến Hoàng Hên và các đồng đội thất thế trong cuộc đua vô địch V-League mùa này.

Ghi bàn: Hữu Nam (80')

Đội hình xuất phát Hải Phòng vs Hà Nội

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Nhật Minh, Hữu Nam, Thái Bảo, Mạnh Dũng, Luiz Antonio, Lupeta, Việt Hưng, Joel Tagueu, Hoàng Nam.

Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Văn Quyết, Hùng Dũng, Văn Toàn, Fernando, Fisher, Hoàng Hên.