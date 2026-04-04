CAHN nhập cuộc đầy chủ động và sớm áp đặt thế trận trước Đà Nẵng. Phút 7, Quang Hải kiến tạo để Stefan Mauk dứt điểm chính xác mở tỷ số. Đến phút 24, đến lượt Leo Artur dọn cỗ cho Mauk hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Đình Bắc tỏa sáng với cú đúp vào lưới Đà Nẵng - Ảnh: SN

Chỉ 6 phút sau, sai lầm của thủ môn Văn Toản tạo điều kiện để Đình Bắc ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Filip liên tiếp cứu thua giúp đội chủ nhà giữ lợi thế.

Sang hiệp hai, Đà Nẵng rút ngắn tỷ số nhờ pha đánh đầu của Văn Sơn. Tuy nhiên, CAHN nhanh chóng tái lập thế trận áp đảo. Phút 70, Đình Bắc hoàn tất cú đúp sau đường chọc khe của Leo Artur. Đến phút 83, Văn Đô ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1. Chiến thắng đậm đà giúp CAHN củng cố ngôi đầu, trong khi Đình Bắc tỏa sáng với hai bàn thắng đầu tiên tại V-League mùa này.

Ghi bàn:

CAHN: Stefan Mauk (6', 25'), Đình Bắc (30', 70'), Văn Đô (83')

Đà Nẵng: Văn Sơn (48')

Đội hình xuất phát CAHN vs Đà Nẵng

CAHN: Nguyễn Filip (1), Pendant Quang Vinh (7), Adou Minh (38), Đình Trọng (21), Văn Hậu (5), Minh Phúc (22), Stefan Mauk (6), Quang Hải (19), Thành Long (11), Leo Artur (10), Đình Bắc (9).

Đà Nẵng: Văn Toản (89), Đức Anh (15), Ngọc Hải (8), Văn Sơn (56), Hồng Phúc (23), Anh Tuấn (6), Phi Long (95), Brandon (19), Lucas Ribamar (99), Văn Long (11), Đình Duy (18).