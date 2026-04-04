CAHN nhập cuộc đầy chủ động và sớm áp đặt thế trận trước Đà Nẵng. Phút 7, Quang Hải kiến tạo để Stefan Mauk dứt điểm chính xác mở tỷ số. Đến phút 24, đến lượt Leo Artur dọn cỗ cho Mauk hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
Chỉ 6 phút sau, sai lầm của thủ môn Văn Toản tạo điều kiện để Đình Bắc ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Filip liên tiếp cứu thua giúp đội chủ nhà giữ lợi thế.
Ghi bàn:
CAHN: Stefan Mauk (6', 25'), Đình Bắc (30', 70'), Văn Đô (83')
Đà Nẵng: Văn Sơn (48')
Đội hình xuất phát CAHN vs Đà Nẵng
CAHN: Nguyễn Filip (1), Pendant Quang Vinh (7), Adou Minh (38), Đình Trọng (21), Văn Hậu (5), Minh Phúc (22), Stefan Mauk (6), Quang Hải (19), Thành Long (11), Leo Artur (10), Đình Bắc (9).
Đà Nẵng: Văn Toản (89), Đức Anh (15), Ngọc Hải (8), Văn Sơn (56), Hồng Phúc (23), Anh Tuấn (6), Phi Long (95), Brandon (19), Lucas Ribamar (99), Văn Long (11), Đình Duy (18).
90'+5
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 5-1 dành cho CAHN, trong ngày mà Quang Hải và Leo Artur chơi nổi bật dù không ghi bàn, trong khi Đình Bắc khai hỏa tại V-League với cú đúp.
90'+2
Quang Hải phải rời sân bằng cáng, trên khán đài cô vợ Chu Thanh Huyền cho thấy vẻ mặt đầy lo lắng.
89'
Đến lượt Leo Artur chuyền bóng cho Quang Hải, hai cú sút liên tiếp của đội trưởng CAHN đều không vượt qua hậu vệ và thủ môn Đà Nẵng.
83'
Văn Đô ghi khi vừa vào sân, CAHN 5-1 Đà Nẵng
Vừa vào sân được khoảng 3 phút, Lê Văn Đô được Leo Artur trao cho cơ hội và anh không bỏ lỡ để điền tên mình lên bảng tỷ số.
80'
Dẫn trước với cách biệt 3 bàn, cơ hội để thầy trò HLV Lê Đức Tuấn rời sân Hàng Đẫy với 1 điểm gần như không còn.
70'
Đình Bắc lập cú đúp cho CAHN
Leo Artur chọc khe thông minh cho Đình Bắc băng lên, anh thoải mái dứt điểm về góc xa đánh bại thủ môn Văn Toản, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
66'
Leo Artur được Quang Hải chọc khe, trao cho cơ hội hết sức ngon ăn khi đối mặt với thủ môn Văn Toản. Tuy nhiên, một khống chế chậm của Artur tạo cơ hội để Đức Anh lao về phá bóng kịp thời.
62'
Các học trò HLV Mano Polking chủ động giảm nhịp độ, chơi chậm và chắc chắn. Bên kiến chiến tuyến, đội bóng sông Hàn càng thi đấu càng cho thấy sự sốt ruột.
58'
Quang Hải bị đau ở vùng ngực và mặt sau tình huống Nguyên Hoàng lao vào người khá mạnh. Trọng tài lập tức cho bác sĩ vào chăm sóc cho đội trưởng CAHN.
48'
Văn Sơn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Đà Nẵng
Từ quả phạt góc của đồng đội, Văn Sơn đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đi đập đất, vượt tầm với của thủ môn Nguyễn Filip.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
46'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-0 tạm nghiêng về phía đội chủ nhà CAHN.
40'
Thủ môn Nguyễn Filip có pha bắt bóng tốt trước cú dứt điểm của cầu thủ SHB Đà Nẵng.
30'
Đình Bắc khai hỏa tại V-League
Thủ môn Văn Toản lao ra phá hụt bóng trước áp lực của Đình Bắc. Cơ hội ngon ăn được trao, tiền tạo U23 Việt Nam không bỏ lỡ để ghi bàn thắng đầu tiên tại V-League mùa này.
26'
Stefan Mauk lập cú đúp
Leo Artur chọc khe để tiền vệ Stefan Mauk xử lý bước một khéo léo, anh thực hiện cú chích mũi giày đưa bóng về góc thấp đánh bại thủ môn Văn Toản lần thứ hai.
17'
Thêm một tình huống dành cho Đình Bắc, tuy nhiên thủ môn Văn Toản lao ra rất nhanh và bắt bóng trước khi cầu thủ trẻ của CAHN có thể chạm bóng.
11'
Leo Artur chọc khe cho Đình Bắc, trước sự theo kèm của hai hậu vệ Đà Nẵng, Vua phá lưới U23 châu Á 2026 không thể đưa ra cú dứt điểm trong vòng cấm.
6'
Quang Hải kiến tạo cho đồng đội lập công
Tiền vệ Quang Hải có đường chọc khe tinh tế cho Stefan Mauk thoát xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Toản trong pha đối mặt.
19h16
Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h09
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h30
17h36
CAHN vừa giành chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng ở trận đá bù vòng 13 trên sân Chi Lăng, nhưng đó là trận đấu không hề dễ dàng khi bàn thắng duy nhất đến từ chấm phạt đền của Leo Artur. Dù vậy, thế trận cho thấy đội bóng ngành công an vẫn vượt trội so với đối thủ.
Ở trận lượt về trên sân Hàng Đẫy, CAHN tiếp tục được đánh giá cao hơn hẳn nhờ lực lượng và phong độ ổn định. Trong khi đó, Đà Nẵng dù có dấu hiệu cải thiện với các trận hòa trước Ninh Bình và HAGL, nhưng vẫn đứng áp chót bảng xếp hạng và đối mặt nguy cơ rơi xuống cuối bảng.
Sự chênh lệch về chất lượng đội hình khiến cơ hội tạo bất ngờ của đội bóng sông Hàn trở nên mong manh. Ngược lại, CAHN – đang dẫn đầu với khoảng cách an toàn – có cơ hội lớn giành trọn 3 điểm để củng cố vị thế trong cuộc đua vô địch.