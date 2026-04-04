Trong chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ngày 31/3, 3 bàn thắng của đội chủ nhà đều đến từ những tình huống không chiến. Cụ thể là bàn mở tỉ số sau cú đánh đầu cận thành của Duy Mạnh và cú đúp của Xuân Son.

Bóng bổng vốn không phải là sở trường của tuyển Việt Nam, tuy nhiên HLV Kim Sang Sik lại đang có thêm một phương án rất hiệu quả cho hàng công, mở ra thêm cơ hội ghi bàn cho "Những chiến binh sao vàng".

Duy Mạnh cùng các đồng đội ăn mừng sau bàn mở tỉ số. Ảnh: S.N

Thực tế, hàng thủ của Malaysia chơi không tốt, thậm chí bất lực trước sức tấn công áp đảo của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cả ba bàn thắng của đội bóng áo đỏ đều là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, được tập luyện rất nhiều.

Ở bàn đầu tiên của Duy Mạnh là tình huống đá phạt góc quen thuộc của tuyển Việt Nam. Các cầu thủ di chuyển liên tục để thu hút hậu vệ đối phương, và người kết liễu là một trung vệ.

Hai bàn sau đó của Xuân Son đến những pha tạt bóng như "dọn cỗ" của Hoàng Hên và Tiến Anh. Trong hai pha lập công này, sự xuất sắc của Xuân Son không có gì phải bàn cãi, nhưng dấu ấn của Hoàng Hên và Tiến Anh cũng rất đáng khen ngợi.

Xuân Son 2 lần đánh đầu tung lưới Malaysia. Ảnh: S. N

Màn phối hợp ăn ý của Hoàng Hên và Xuân Son khiến người hâm mộ nhớ lại mùa giải 2023/24, khi bộ đôi này "làm mưa, làm gió" giúp Thép Xanh Nam Định đăng quang. Hoàng Hên quá hiểu Xuân Son và ngược lại. Thậm chí Hên còn khẳng định chỉ cần thấy Son chạy là anh biết phải chuyền bóng như nào.

Trong khi đó, Tiến Anh cũng có một trận đấu không thể hay hơn. Thậm chí đây là màn thể hiện tốt nhất của cầu thủ CLB Ninh Bình dưới thời HLV Kim Sang Sik. Những pha xuống cánh và tạt bóng cực chính xác của Tiến Anh có lẽ chính HLV người Hàn Quốc cũng không thể ngờ tới.

Việc tuyển Việt Nam tự tin chơi bóng bổng, và chơi đầy hiệu quả là một tín hiệu vui. Đây là bước chuẩn bị mang tới nhiều sự kỳ vọng cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trước các giải đấu quan trọng sắp tới như ASEAN Cup 2026 hay VCK Asian Cup 2027.