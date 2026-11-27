Trực tiếp bóng đá Nam Định vs CAHN: Quang Hải đá chính VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá Nam Định vs CAHN, trong khuôn khổ lượt 9 LPBank V-League 2026/27, lúc 18h ngày 27/11 trên SVĐ Thiên Trường.

Sông Lam Nghệ An tiếp Ninh Bình lúc 18h ngày 27/11 trên sân Vinh, trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội đứng top 3 V-League 2026/27.

Mùa giải diễn ra gay cấn và SLNA là đội duy nhất còn bất bại sau 8 vòng đấu. Dù vậy, đội quân của HLV Văn Sỹ Sơn trải qua chuỗi 3 trận hòa liên tiếp.

Ninh Bình đang có hơn đội chủ nhà 2 điểm và vừa thắng liền 2 trận, gần nhất là chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng nhờ bàn quyết định của Hoàng Đức.

Mùa trước, đội bóng cố đô thắng SLNA cả hai lượt. Lần này, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Văn Sỹ Sơn vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Đội hình xuất phát:

SLNA: 1. Cao Văn Bình (thủ môn), 5. Onoja Joseph, 12. Bùi Thanh Đức, 15. Lê Nguyên Hoàng, 16. Nguyễn Quang Vinh, 19. Phan Bá Quyền, 20. Lê Văn Quý, 21. Phan Xuân Đại, 33. Jairo Rodrigues Peixoto Filho (đội trưởng), 77. Luiz Guilherme, 87. Abdel-Amine Tran Duc Vinh.

Dự bị: Roberto, Văn Cường, Phi Long, Long Vũ, Văn Bắc, Bảo Ngọc (thủ môn), Quang Tú, Khắc Ngọc, Albuquerque. HLV Văn Sỹ Sơn.

Ninh Bình: 1. Đặng Văn Lâm (thủ môn), 2. Hoàng Thái Bình, 4. Hồ Tấn Tài, 7. Nguyễn Đức Chiến, 8. Trần Thành Trung, 16. Nguyễn Lê Phát, 18. Phạm Gia Hưng, 28. Nguyễn Hoàng Đức (đội trưởng), 66. Trương Tiến Anh, 96. Lucas Henrique Turci, 99. Nguyễn Quốc Việt.

Dự bị: Thanh Thịnh, Văn Thuận, Đức Việt, Ngọc Bảo, Ngọc Mỹ, Thế Tài (thủ môn), Hải Đức, Quang Nho, Tài Lộc. HLV Chu Đình Nghiêm

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa SLNA vs Ninh Bình: